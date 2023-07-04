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В Тюмени горит крыша пятиэтажного дома на Доме обороны

4 июля 2023, 04:49
Фото: Читатель "Нашего Города"

В Тюмени на Луначарского горит крыша пятиэтажки

Утро в Тюмени сегодня началось с серьезного пожара в пятиэтажном доме по улице Луначарского, Луначарского, 51.
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Тюмень
Видео: Читатель "Нашего Города"

Загорелся балкон на пятом этаже, после чего огонь перекинулся на крышу здания. На месте ЧП работают 17 единиц техники и 54 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области, полиция. Проезжая часть в данном районе перекрыта. О пострадавших информации нет.

По словам очевидцев, дым от пожара виден во многих частях города.

Фото: ЧС Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале июня серьезный пожар произошел на складах, расположенных на улице Тимофея Чаркова, 7 Б. Там загорелся прессованный картон. Площадь территории, охваченной огнем, составила 800 квадратных метров.

Известны подробности пожара на Мысу — там горят ангары с прессованным картоном
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