В Тюмени горит крыша пятиэтажного дома на Доме обороны

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:52
Загорелся балкон на пятом этаже, после чего огонь перекинулся на крышу здания. На месте ЧП работают 17 единиц техники и 54 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области, полиция. Проезжая часть в данном районе перекрыта. О пострадавших информации нет.
По словам очевидцев, дым от пожара виден во многих частях города.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале июня серьезный пожар произошел на складах, расположенных на улице Тимофея Чаркова, 7 Б. Там загорелся прессованный картон. Площадь территории, охваченной огнем, составила 800 квадратных метров.