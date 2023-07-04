В Тюмени горит крыша пятиэтажного дома на Доме обороны

Загорелся балкон на пятом этаже, после чего огонь перекинулся на крышу здания. На месте ЧП работают 17 единиц техники и 54 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области, полиция. Проезжая часть в данном районе перекрыта. О пострадавших информации нет.