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Известны подробности пожара на Мысу — там горят ангары с прессованным картоном

6 июня 2023, 17:23
Фото: МЧС

Известны подробности пожара в Тюмени. На Мысу горят ангары с прессованным картоном

В МЧС рассказали подробности пожара, произошедшего сегодня вечером на складах, расположенных на улице Тимофея Чаркова, 7 Б.
Сюжет
Тюмень
Фото: МЧС

Возгорание началось в девять часов вечера — загорелся прессованный картон. В настоящее время на месте ЧП борьбу с огнем ведут 12 единиц основной и специальной техники, 34 человека личного состава подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.

«По предварительной информации, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили «Нашему Городу» в МЧС.
Видео: МЧС

Ранее «Наш Город» писал, что к тушению пожара на Тимофея Чаркова привлечен вертолет. На месте ЧП также находятся сотрудники скорой помощи.

#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Видео
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