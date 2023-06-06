Известны подробности пожара на Мысу — там горят ангары с прессованным картоном

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Возгорание началось в девять часов вечера — загорелся прессованный картон. В настоящее время на месте ЧП борьбу с огнем ведут 12 единиц основной и специальной техники, 34 человека личного состава подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.
«По предварительной информации, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили «Нашему Городу» в МЧС.
Ранее «Наш Город» писал, что к тушению пожара на Тимофея Чаркова привлечен вертолет. На месте ЧП также находятся сотрудники скорой помощи.