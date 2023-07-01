В Тюмени неизвестные забросили два коктейля Молотова в магазин в многоэтажном доме

Причиной такого обращения к администрации Тюмени стал недавний поджог магазина по улице Республики, 90. По словам владельцев торговой точки, 25 июня неизвестные разбили витрину магазина и бросили две бутылки с зажигательной смесью. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал — огонь был быстро потушен.