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В Тюмени неизвестные забросили два коктейля Молотова в магазин в многоэтажном доме

1 июля 2023, 11:39
Фото: 1MI

В Тюмени неизвестные подожгли магазин в многоэтажном доме в центре города

Жители Тюмени просят городские власти усилить меры безопасности в городе. В частности, установить камеры видеонаблюдения во всех районах областной столицы.
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Тюмень

Причиной такого обращения к администрации Тюмени стал недавний поджог магазина по улице Республики, 90. По словам владельцев торговой точки, 25 июня неизвестные разбили витрину магазина и бросили две бутылки с зажигательной смесью. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал — огонь был быстро потушен.

«Вся наша команда находится в ужасе от такого бесчеловечного поступка. Ведь магазин находится в многоэтажном жилом доме. Просим администрацию Тюмени и правительство принять меры по обеспечению безопасности районов, в которых не хватает должного количества камер видеонаблюдения. Центру нашего города не хватает патрулирования», — отметили в социальных сетях сотрудники торговой точки.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня утром во время пожара в частном жилом доме на Доме обороны погиб человек. Трагедия произошла сегодня в 4:13 утра.

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