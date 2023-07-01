В Тюмени неизвестные забросили два коктейля Молотова в магазин в многоэтажном доме

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Причиной такого обращения к администрации Тюмени стал недавний поджог магазина по улице Республики, 90. По словам владельцев торговой точки, 25 июня неизвестные разбили витрину магазина и бросили две бутылки с зажигательной смесью. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал — огонь был быстро потушен.
«Вся наша команда находится в ужасе от такого бесчеловечного поступка. Ведь магазин находится в многоэтажном жилом доме. Просим администрацию Тюмени и правительство принять меры по обеспечению безопасности районов, в которых не хватает должного количества камер видеонаблюдения. Центру нашего города не хватает патрулирования», — отметили в социальных сетях сотрудники торговой точки.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня утром во время пожара в частном жилом доме на Доме обороны погиб человек. Трагедия произошла сегодня в 4:13 утра.