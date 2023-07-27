Тюменец сбил ребенка на самокате в Восточном районе и скрылся

Накануне, на улице Щербакова 74-летний пенсионер, разворачиваясь, задел припаркованный авто. В «Мазде» находилась 9-летняя девочка. Ребенок получил травму, а пенсионер скрылся с места происшествия. Обстоятельства аварии выясняются. Однако отмечается, что водитель ВАЗа привлечен к ответственности за то, что покинул место ДТП.