Тюменец сбил ребенка на самокате в Восточном районе и скрылся

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Накануне в Тюмени произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области, водитель «Хендэ» сбил восьмилетнего мальчика. Инцидент случился на улице Н.Ростовцева 26.
Маленький тюменец выехал на самокате из-за припаркованных машин и был сбит автомобилистом. Ребенок травмирован. Все обстоятельства случившегося пока выясняются.
Отметим, в ГИБДД также рассказали о другой аварии, в которой пострадал ребенок.
Накануне, на улице Щербакова 74-летний пенсионер, разворачиваясь, задел припаркованный авто. В «Мазде» находилась 9-летняя девочка. Ребенок получил травму, а пенсионер скрылся с места происшествия. Обстоятельства аварии выясняются. Однако отмечается, что водитель ВАЗа привлечен к ответственности за то, что покинул место ДТП.