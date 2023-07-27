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Тюменец сбил ребенка на самокате в Восточном районе и скрылся

27 июля 2023, 08:37
Фото: ГИБДД Тюменской области / 1MI
Авария на Ростовцева
Мальчишка возник внезапно из-за припаркованных авто.
Сюжет
ДТП

Накануне в Тюмени произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области, водитель «Хендэ» сбил восьмилетнего мальчика. Инцидент случился на улице Н.Ростовцева 26.

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Маленький тюменец выехал на самокате из-за припаркованных машин и был сбит автомобилистом. Ребенок травмирован. Все обстоятельства случившегося пока выясняются.

Отметим, в ГИБДД также рассказали о другой аварии, в которой пострадал ребенок.

Накануне, на улице Щербакова 74-летний пенсионер, разворачиваясь, задел припаркованный авто. В «Мазде» находилась 9-летняя девочка. Ребенок получил травму, а пенсионер скрылся с места происшествия. Обстоятельства аварии выясняются. Однако отмечается, что водитель ВАЗа привлечен к ответственности за то, что покинул место ДТП.

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#ДТП#Дети#Авария#Парковка#Анастасия Ильина#Жертвы ДТП
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