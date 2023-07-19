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Парень и 3-летняя девочка на самокатах попали вчера под колеса автомобилей в Тюмени

19 июля 2023, 07:29
Фото: ГИБДД по Тюменской области
Двадцатипятилетний тюменец был сбит автомобилем «Ниссан» на перекрестке Мельникайте и Харьковской. Трехлетняя девочка — «Тойотой» на перекрестке Созидателей и Полярной.

Ребёнок попал под колеса, когда переходил дорогу вместе с бабушкой, по предварительной информации, на зелёный сигнал светофора. За рулём была 47-летняя женщина. Малышка получила травму.

За рулём «Ниссана» также находилась девушка. Двадцатипятилетний парень тоже пытался проехать пешеходный переход на электросамокате, не спешившись. Он получил ушибы и в настоящее время госпитализирован, сообщают в региональной ГИБДД.

Ранее «Наш город» писал, что мотоциклист попал под колеса автомобиля по улице Прокопия Артамонова, но, к счастью, серьёзно не пострадал.

Видео: ГИБДД по Тюменской области
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#Елена Чебоксарова#Видео
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