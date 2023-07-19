Парень и 3-летняя девочка на самокатах попали вчера под колеса автомобилей в Тюмени

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Ребёнок попал под колеса, когда переходил дорогу вместе с бабушкой, по предварительной информации, на зелёный сигнал светофора. За рулём была 47-летняя женщина. Малышка получила травму.
За рулём «Ниссана» также находилась девушка. Двадцатипятилетний парень тоже пытался проехать пешеходный переход на электросамокате, не спешившись. Он получил ушибы и в настоящее время госпитализирован, сообщают в региональной ГИБДД.
Ранее «Наш город» писал, что мотоциклист попал под колеса автомобиля по улице Прокопия Артамонова, но, к счастью, серьёзно не пострадал.