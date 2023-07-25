В Тюмени на День города перекроют ряд улиц и парковок

Также не будут работать автомобильные парковки по улицам Республики в районе Никольского моста возле Никольского моста (с 18:00 28 июля до 03:00 30 июля), в районе площади 400-летия Тюмени (с 20:00 28 июля до 03:00 30 июля), в районе Тюменского технопарка (с 07:00 до 18:00 29 июля), рядом с ТЦ «Рентал» (с 08:00 до 13:00 29 июля), по улице Республики в районе дома № 129 (с 08:00 29 июля до 03:00 30 июля).