nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

Изображение материала

В Тюмени на День города перекроют ряд улиц и парковок

25 июля 2023, 06:58
Фото: Тюмень. День города
В Тюмени на этой неделе перекроют несколько автомобильных дорог в центральной части города из-за проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 437-летия областной столицы.
Сюжет
Тюмень
Фото: Тюмень. День города

По данным городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, с 12:00 до 14:00 из-за Парада красных машин будут закрыты:

  • участок Республики — от здания № 142 до пересечения с Челюскинцев;
  • участок Республики — на участке от Мориса Тореза до Республики, 142;
  • участок Челюскинцев — от Республики до Ленина;
  • участок Мориса Тореза — от Ленина до парковки в районе ТЦ «Рентал»;
  • проезд от парковки в районе ТЦ «Рентал» до Мориса Тореза;
  • участок Ленина — от Челюскинцев до Мориса Тореза;
  • участок Мориса Тореза до Республики.

29 июля для автомобилей будут закрыты участки улиц:

  • Республики — от Челюскинцев до Ямской;
  • Ямской от Республики до Казанской;
  • Казанской — от Ямской до Луначарского;
  • Луначарского — от Казанской до Республики;
  • Береговая — на участке от Ангарской до Поперечной;⁣
  • Ангарская — от Береговой до Большой Заречной;
  • Щербакова — от Береговой до Большой Заречной;
  • Красноармейская — на участке от Береговой до Большой Заречной.

С 29 июля до 30 июля будут закрыты для транспортных средств: ⁣

  • Володарского — от Семакова до Республики (с 15:00 29 июля до 13:00 часов 30 июля)⁣
  • Поперечная — от Береговой до Большой Заречной (с 08:00 29 июля до 03:00 часов 30 июля);
  • Володарского — на участке от 8 Марта до Водопроводной (в период с 08:00 до 21:00 29 июля);
  • Механическая — на участке от дома № 31 до Максима Горького (в период с 06:00 29 июля до 03:00 часов 30 июля).
Фото: Тюмень. День города

Также не будут работать автомобильные парковки по улицам Республики в районе Никольского моста возле Никольского моста (с 18:00 28 июля до 03:00 30 июля), в районе площади 400-летия Тюмени (с 20:00 28 июля до 03:00 30 июля), в районе Тюменского технопарка (с 07:00 до 18:00 29 июля), рядом с ТЦ «Рентал» (с 08:00 до 13:00 29 июля), по улице Республики в районе дома № 129 (с 08:00 29 июля до 03:00 30 июля).

В Тюмени на День города выступит группа «ЛЮБЭ»
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 29 июля состоится празднование Дня города. Запланированы сотни мероприятий — Парад красных машин, фестиваль черлидеров, фестиваль колокольного звона, гастрофестивали, выступления творческих коллективов. Завершат праздничный день концерт группы «Любэ» на площади 400-летия города и праздничный салют.

#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Праздник#День города
Подпишитесь
Смертельный удар молнии: в горах Красноярского края погибла альпинистка из Тюмени
Вчера, 08:20
«Мистика или психология»: почему тюменцы готовы отдавать деньги тарологам
Сегодня, 06:54
«Кто подаст в отставку?»: на прямой линии тюменцы хотят спросить Кухарука о потопе
Вчера, 13:46
И снова онанист в маршрутке: тюменцы обеспокоены количеством мастурбирующих мужчин
Сегодня, 01:49
«Лайфхак от недовольных»: тюменская УК заблокировала жителей своего дома
Сегодня, 07:40
В СВО погиб 26-летний старший лейтенант из Тюменской области
Сегодня, 06:23