В Тюмени на День города перекроют ряд улиц и парковок

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Published Сегодня, 06:58
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По данным городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, с 12:00 до 14:00 из-за Парада красных машин будут закрыты:
29 июля для автомобилей будут закрыты участки улиц:
С 29 июля до 30 июля будут закрыты для транспортных средств:
Также не будут работать автомобильные парковки по улицам Республики в районе Никольского моста возле Никольского моста (с 18:00 28 июля до 03:00 30 июля), в районе площади 400-летия Тюмени (с 20:00 28 июля до 03:00 30 июля), в районе Тюменского технопарка (с 07:00 до 18:00 29 июля), рядом с ТЦ «Рентал» (с 08:00 до 13:00 29 июля), по улице Республики в районе дома № 129 (с 08:00 29 июля до 03:00 30 июля).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 29 июля состоится празднование Дня города. Запланированы сотни мероприятий — Парад красных машин, фестиваль черлидеров, фестиваль колокольного звона, гастрофестивали, выступления творческих коллективов. Завершат праздничный день концерт группы «Любэ» на площади 400-летия города и праздничный салют.