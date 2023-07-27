Семь ФАПов Вагайского района включены в программу модернизации

Фельдшеры в рамках программы могут проводить первичные осмотры, базовую диагностику, выписывать рецепты и больничные, а также выдавать результаты флюорографии и маммографии, доступные в электронных картах пациентов. Важно отметить, что содержание смарт-ФАПов остается на высоком уровне. В настоящее время идет перестройка структурных подразделений областной больницы № 9 в рамках государственной программы.