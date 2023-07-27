Семь ФАПов Вагайского района включены в программу модернизации

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Это позволило значительно расширить зону медицинского обслуживания и поддержать плановые показатели в течение трех лет одному из модульных медицинских комплексов в деревне Второсалинской, который оказывает профессиональную помощь более чем 180 человекам, пишет «Комсомольская правда» — Тюмень».
Цифровые технологии позволяют врачам областной больницы № 9 консультировать фельдшеров ФАПов дистанционно. Фельдшер Рита Валитова активно использует видеообщение для комфортного обслуживания своих пациентов, особенно у людей среднего возраста, которые чаще обращаются по вопросам повышенного артериального давления.
Фельдшеры в рамках программы могут проводить первичные осмотры, базовую диагностику, выписывать рецепты и больничные, а также выдавать результаты флюорографии и маммографии, доступные в электронных картах пациентов. Важно отметить, что содержание смарт-ФАПов остается на высоком уровне. В настоящее время идет перестройка структурных подразделений областной больницы № 9 в рамках государственной программы.