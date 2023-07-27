Артиллеристы из Тюмени уничтожили пункт управления ВСУ на Украине (видео)

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Тюменские артиллеристы помогли уничтожить полевой пункт управления ВСУ под Донецком. По сообщениям информационного центра правительства Тюменской области, вражеский штаб был тщательно замаскирован в одном из зданий. Его расположение выдала антенна управления Starlink.
Обнаружить местоположение полевого пункта военные смогли с помощью квадрокоптера. Уточняется, что такая техника была приобретена в рамках акции «100 миллионов для Победы». Пресс-центр разместил видео, на котором разведчик артиллерийского подразделения выражает благодарность жителям Тюменской области.
— Хочу поблагодарить жителей Тюменской области за предоставленную помощь. Дрон помогает выполнять боевые задачи. Победа будет за нами! , — рассказал военнослужащий.