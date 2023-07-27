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Артиллеристы из Тюмени уничтожили пункт управления ВСУ на Украине (видео)

27 июля 2023, 08:13
Фото: Никита Ишмуратов / 1MI

Артиллеристы из Тюмени уничтожили пункт управления ВСУ на Донбассе

Обнаружить объект помог квадрокоптер, приобретенный по акции.

Тюменские артиллеристы помогли уничтожить полевой пункт управления ВСУ под Донецком. По сообщениям информационного центра правительства Тюменской области, вражеский штаб был тщательно замаскирован в одном из зданий. Его расположение выдала антенна управления Starlink.

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Обнаружить местоположение полевого пункта военные смогли с помощью квадрокоптера. Уточняется, что такая техника была приобретена в рамках акции «100 миллионов для Победы». Пресс-центр разместил видео, на котором разведчик артиллерийского подразделения выражает благодарность жителям Тюменской области.

— Хочу поблагодарить жителей Тюменской области за предоставленную помощь. Дрон помогает выполнять боевые задачи. Победа будет за нами! , — рассказал военнослужащий.
Видео: Информационный центр правительства Тюменской области
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