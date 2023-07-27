Артиллеристы из Тюмени уничтожили пункт управления ВСУ на Украине (видео)

Обнаружить местоположение полевого пункта военные смогли с помощью квадрокоптера. Уточняется, что такая техника была приобретена в рамках акции «100 миллионов для Победы». Пресс-центр разместил видео, на котором разведчик артиллерийского подразделения выражает благодарность жителям Тюменской области.