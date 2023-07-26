Тюменцы снова отправятся на военные сборы

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Мужчины отправятся в Омскую область.
«Граждане, пребывающие в запасе, призываются для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках Национальной гвардии, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — сообщили 72.ру в военном комиссариате Тюменской области.
Стоит отметить, что в марте 100 тюменцев уже прошли военную переподготовку.
Ранее «Наш город» сообщал, что в администрации поселка Московский (около Тюмени) подтвердили сообщения о проведении военных сборов. В начале июля военнообязанным нужно было прийти в военкомат, чтобы уточнить данные. Мероприятие проходит каждый год, указ о сборах подписан 10 мая. Информация о том, какие именно категории запасников должны пройти военные сборы пока не сообщается.