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Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

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Тюменцы снова отправятся на военные сборы

26 июля 2023, 13:06
Фото: 1MI
Жителей Тюменской области вновь призовут на учения, они пройдут с августа по сентябрь.

Мужчины отправятся в Омскую область.

«Граждане, пребывающие в запасе, призываются для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках Национальной гвардии, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — сообщили 72.ру в военном комиссариате Тюменской области.

Стоит отметить, что в марте 100 тюменцев уже прошли военную переподготовку.

Ранее «Наш город» сообщал, что в администрации поселка Московский (около Тюмени) подтвердили сообщения о проведении военных сборов. В начале июля военнообязанным нужно было прийти в военкомат, чтобы уточнить данные. Мероприятие проходит каждый год, указ о сборах подписан 10 мая. Информация о том, какие именно категории запасников должны пройти военные сборы пока не сообщается.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Военные
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