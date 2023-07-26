Тюменцы снова отправятся на военные сборы

Ранее «Наш город» сообщал, что в администрации поселка Московский (около Тюмени) подтвердили сообщения о проведении военных сборов. В начале июля военнообязанным нужно было прийти в военкомат, чтобы уточнить данные. Мероприятие проходит каждый год, указ о сборах подписан 10 мая. Информация о том, какие именно категории запасников должны пройти военные сборы пока не сообщается.