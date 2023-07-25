Сахалин предлагает тюменцам заключить военный контракт и уехать на остров

Ранее «Наш город» сообщал, что на сайте «Авито» в июне появилось объявление о наборе женщин по контракту. Им обещают зарплату от 125 до 350 тысяч в месяц. В армии нужны тюменки с медицинским образованием до 47 лет. А тюменский военкомат набирает разведчиков, командиров отделений, стрелков, сапёров для службы по контракту. Им предлагают 32 тысяч в месяц.