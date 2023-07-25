Сахалин предлагает тюменцам заключить военный контракт и уехать на остров

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
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От новобранцев требуется иметь водительские права категории С и СЕ, при этом опыт работы необязателен. Необходимый уровень образования не ниже среднего. Военнослужащие будут служить в тыловых войсках Министерства обороны РФ.
В качестве условий работы значатся: отпуск до 75 дней, бесплатный проезд 1 раз в год к месту отдыха, компенсация найма жилья, трудоустройство после окончание контракта, высококачественная медицина.
Соискатели должны быть годны к службе по контракту «А-годен» или «Б-годен с незначительными ограничениями».
Следует отметить, что аналогичные вакансии размещены в популярном сервисе объявлений для других крупных городов России. Они полностью повторяют друг друга.
Похоже, что сахалинский ГАУ СО «Агентство по развитию человеческого капитала правительства» нашел уникальный способ собрать контрактников от своего региона. Известно, что количество бойцов, поставленных на СВО от субъекта РФ, входит в KPI руководства региона.
Ранее «Наш город» сообщал, что на сайте «Авито» в июне появилось объявление о наборе женщин по контракту. Им обещают зарплату от 125 до 350 тысяч в месяц. В армии нужны тюменки с медицинским образованием до 47 лет. А тюменский военкомат набирает разведчиков, командиров отделений, стрелков, сапёров для службы по контракту. Им предлагают 32 тысяч в месяц.