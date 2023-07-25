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Сахалин предлагает тюменцам заключить военный контракт и уехать на остров

25 июля 2023, 17:36
Фото: 1MI
ГАУ СО «Агентство по развитию человеческого капитала» правительства Сахалинской области ищет тюменцев готовых стать военными. Им обещают от 200 до 400 тысяч в месяц.

Требуются водители

От новобранцев требуется иметь водительские права категории С и СЕ, при этом опыт работы необязателен. Необходимый уровень образования не ниже среднего. Военнослужащие будут служить в тыловых войсках Министерства обороны РФ.

В качестве условий работы значатся: отпуск до 75 дней, бесплатный проезд 1 раз в год к месту отдыха, компенсация найма жилья, трудоустройство после окончание контракта, высококачественная медицина.

Соискатели должны быть годны к службе по контракту «А-годен» или «Б-годен с незначительными ограничениями».

Похожие вакансии есть и в других городах

Следует отметить, что аналогичные вакансии размещены в популярном сервисе объявлений для других крупных городов России. Они полностью повторяют друг друга.

Похоже, что сахалинский ГАУ СО «Агентство по развитию человеческого капитала правительства» нашел уникальный способ собрать контрактников от своего региона. Известно, что количество бойцов, поставленных на СВО от субъекта РФ, входит в KPI руководства региона.

Ранее «Наш город» сообщал, что на сайте «Авито» в июне появилось объявление о наборе женщин по контракту. Им обещают зарплату от 125 до 350 тысяч в месяц. В армии нужны тюменки с медицинским образованием до 47 лет. А тюменский военкомат набирает разведчиков, командиров отделений, стрелков, сапёров для службы по контракту. Им предлагают 32 тысяч в месяц.

Военный комиссариат ищет десятки стрелков и разведчиков
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