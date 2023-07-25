Нужны стрелки и разведчики за 32 тыс руб: тюменцам предлагают стать военными

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
По данным портала «Работа России», вакансии были опубликованы 10 и 24 июля.
Больше всего, 40 тысяч рублей, предлагают начальнику радиостанции (их нужно 5 человек). Кандидаты должны иметь среднее профессиональное образование и быть годными к военной службе.
Стрелкам, командирам отделений, разведчикам предлагают до 32 тысяч в месяц. На эти вакансии требуются больше 100 тюменцев. Сапёрам до 30 тысяч.
Подобные вакансии и ранее появлялись на сайтах объявлений. В конце мая требовались разведчики, стрелки, фельдшеры, водители, начальники радиостанций.