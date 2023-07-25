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Нужны стрелки и разведчики за 32 тыс руб: тюменцам предлагают стать военными

25 июля 2023, 11:56
Фото: 1MI
Военному комиссариату Тюменской области требуются разведчики, командиры отделений, стрелки, сапёры для службы по контракту.

По данным портала «Работа России», вакансии были опубликованы 10 и 24 июля.

Больше всего, 40 тысяч рублей, предлагают начальнику радиостанции (их нужно 5 человек). Кандидаты должны иметь среднее профессиональное образование и быть годными к военной службе.

Стрелкам, командирам отделений, разведчикам предлагают до 32 тысяч в месяц. На эти вакансии требуются больше 100 тюменцев. Сапёрам до 30 тысяч.

Подобные вакансии и ранее появлялись на сайтах объявлений. В конце мая требовались разведчики, стрелки, фельдшеры, водители, начальники радиостанций.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Военные#Работа#Касается каждого
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