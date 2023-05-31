Военный комиссариат ищет десятки стрелков и разведчиков

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Размер заработной платы — до 65 тысяч рублей. В частности, стрелкам и разведчикам готовы платить максимум 30 тысяч рублей ежемесячно, командирам отделений — 32 тысячи рублей, специалистам — от 30 до 65 тысяч рублей.
В вакансиях, опубликованных на портале «Работа России» указано, что контрактникам будет предоставлено служебное жилье и пакет социальных мер поддержки.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область не вошла в десятку регионов, где живут самые богатые семьи. Лидерами рейтинга стали Ямал, Москва и Сахалин.