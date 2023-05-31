Военный комиссариат ищет десятки стрелков и разведчиков

Размер заработной платы — до 65 тысяч рублей. В частности, стрелкам и разведчикам готовы платить максимум 30 тысяч рублей ежемесячно, командирам отделений — 32 тысячи рублей, специалистам — от 30 до 65 тысяч рублей.