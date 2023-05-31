nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Изображение материала

Военный комиссариат ищет десятки стрелков и разведчиков

31 мая 2023, 07:34
Фото: 1MI

В Тюменской области на службу ищут разведчиков, стрелков и командиров отделения

Военный комиссариат Тюменской области опубликовал десятки вакансий военнослужащих. Требуются разведчики, стрелки, командиры отделений, фельдшеры, водители, начальники радиостанций.
Сюжет
Тюмень

Размер заработной платы — до 65 тысяч рублей. В частности, стрелкам и разведчикам готовы платить максимум 30 тысяч рублей ежемесячно, командирам отделений — 32 тысячи рублей, специалистам — от 30 до 65 тысяч рублей.

В вакансиях, опубликованных на портале «Работа России» указано, что контрактникам будет предоставлено служебное жилье и пакет социальных мер поддержки.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область не вошла в десятку регионов, где живут самые богатые семьи. Лидерами рейтинга стали Ямал, Москва и Сахалин.

Читайте также:
В Тюмени откроют фонд поддержки, созданный по указу ПутинаСколько денег остается у тюменцев после всех трат?
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Работа#Военнослужащие#Военная служба
Подпишитесь
Арбитражи мая: свиньи-банкроты, налоги завода главы Антипинского НПЗ и 1 млрд долга
Сегодня, 08:07
Бережного перевели в «Бутырку» — там ему грозят пытки от сокамерников
Сегодня, 04:33
«Нашествие клещей»: жители одного из микрорайонов жалуются на бездействие УК
Сегодня, 06:20
Новый график социальных выплат и повышение пенсий: что изменится с 1 июня
Вчера, 15:39
Под крышей дома своего. Эксперты рассказали о семейной ипотеке в Тюмени
Сегодня, 05:12
Эксперты призывают поспешить с открытием вклада
Сегодня, 06:52