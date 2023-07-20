Тюменская область рискует остаться без картофеля из-за опасного паразита

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Называется он «золотистая картофельная нематода» — из-за нее могут остаться без урожая в этом году сразу несколько районов нашего региона, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области.
Картофельная нематода становится причиной вредоносного заболевания овоща, которое называется «глободероз».
Нематода может распроранятся разными способами. В частности, переноситься с обуви, с сельскохозяйственной техникой, инвентарем и даже с помощью ветра.
Очень важно своевременно обнаружить овощного паразита и ввести карантинные мероприятия, чтобы не допустить его дальнейшего распространения, предупреждают специалисты.
Ранее «Наш город» писал, что в регионе снижаются цены на овощи, макаронные изделия, крупы и мясо.