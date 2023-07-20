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Тюменская область рискует остаться без картофеля из-за опасного паразита

20 июля 2023, 01:52
Фото: 1MI
Россельхознадзор обнаружил в двух посёлках Ишимского района Тюменской области опасного овощного паразита.

Называется он «золотистая картофельная нематода» — из-за нее могут остаться без урожая в этом году сразу несколько районов нашего региона, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области.

Картофельная нематода становится причиной вредоносного заболевания овоща, которое называется «глободероз».

Нематода может распроранятся разными способами. В частности, переноситься с обуви, с сельскохозяйственной техникой, инвентарем и даже с помощью ветра.

Очень важно своевременно обнаружить овощного паразита и ввести карантинные мероприятия, чтобы не допустить его дальнейшего распространения, предупреждают специалисты.

Ранее «Наш город» писал, что в регионе снижаются цены на овощи, макаронные изделия, крупы и мясо.

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#Елена Чебоксарова#Россельхознадзор#Овощи#Паразиты#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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