Для тюменцев подешевел отдых в Сочи, но подорожал в Туапсе

Сегодня в среднем неделя в Сочи на двоих обойдет в 80 тысяч рублей. В эту сумму включен перелет, трансфер, проживание в отеле, завтрак. Отдых в Туапсе (район Ольгинка) начинается от 83 тысяч рублей в пансионате с 3-разовым питанием, перелетом, но без трансфера, Анапа стоит от 33 до 200 тысяч рублей, Абхазия — от 87 тысяч рублей.