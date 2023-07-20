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Для тюменцев подешевел отдых в Сочи, но подорожал в Туапсе

20 июля 2023, 03:23
Из-за затяжных ливней в Краснодарском крае подешевели авиабилеты в Сочи, но подорожал в Тупсе, Геленджике и Абхазии.
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Тюмень

К такому выводу пришли аналитики ТВИЛ.РУ. По данным экспертов, бронирования в Сочи в начале июля упали на 18,2%. Стоимость авиабилетов составила 2-3 тысячи рублей, однако цена на проживание в отелях не изменилась. Средняя стоимость жилья в Сочи в июле составляет 3 тысяч 489 рублей за сутки.

В тоже время на 21,44% подорожало проживание в отелях Туапсе, на 15,29% — в Абхазии, на 9,01% — в Анапе. Бронирования увеличились от 24 до 30,3%.

Сегодня в среднем неделя в Сочи на двоих обойдет в 80 тысяч рублей. В эту сумму включен перелет, трансфер, проживание в отеле, завтрак. Отдых в Туапсе (район Ольгинка) начинается от 83 тысяч рублей в пансионате с 3-разовым питанием, перелетом, но без трансфера, Анапа стоит от 33 до 200 тысяч рублей, Абхазия — от 87 тысяч рублей.

По мнению аналитиков, популярность Сочи «угасла» ненадолго — в августе цены вновь вырастут из-за повышенного спроса, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что туристы продолжаются бронировать туры на август и сентябрь в Крым, несмотря на произошедшее ЧП. Сегодня загрузка отелей в Крыму составляет 50-80%.

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