Губернатор поручил отремонтировать два моста в Тюменской области

В Ялуторовском районе на автодороге Ялуторовск — Ярково проведут реконструкцию моста через реку Бердюженка. А в Викуловском районе на трассе Викулово — Ермаки — Жигули реконструируют мост через реку Тенис. Такое постановление подписал Александр Моор, сообщили в пресс-службе правительства региона.