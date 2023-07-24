Губернатор поручил отремонтировать два моста в Тюменской области

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В Ялуторовском районе на автодороге Ялуторовск — Ярково проведут реконструкцию моста через реку Бердюженка. А в Викуловском районе на трассе Викулово — Ермаки — Жигули реконструируют мост через реку Тенис. Такое постановление подписал Александр Моор, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Тюменские власти планируют завершение работ в 2024 году. Средства на реконструкцию выделяют из областного бюджета в рамках государственной программы.
Всего в 2023 году в регионе проводятся работы по ремонту 6 мостов.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени для строительства путепровода снесут жилые дома и бани по улицам Магнитогорской, Амурской и Ямской.