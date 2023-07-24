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Губернатор поручил отремонтировать два моста в Тюменской области

24 июля 2023, 10:35
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Реконструкцию мостов проведут на автотрассах в двух районах Тюменской области.

В Ялуторовском районе на автодороге Ялуторовск — Ярково проведут реконструкцию моста через реку Бердюженка. А в Викуловском районе на трассе Викулово — Ермаки — Жигули реконструируют мост через реку Тенис. Такое постановление подписал Александр Моор, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Тюменские власти планируют завершение работ в 2024 году. Средства на реконструкцию выделяют из областного бюджета в рамках государственной программы.

Всего в 2023 году в регионе проводятся работы по ремонту 6 мостов.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени для строительства путепровода снесут жилые дома и бани по улицам Магнитогорской, Амурской и Ямской.

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#Елена Чебоксарова#Касается каждого#Ремонт дорог#Мост#Александр Моор#Дороги#Тюменская область
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