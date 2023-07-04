В Тобольске состоялась отправка военных контрактников. Фото

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Здесь собрались десятки человек, большинство из них — родственники. Они провожали военных.
«Мужики, возвращайтесь домой поскорее», — написал подписчик паблика ВК «Типичный Тобольск». Владимир Б.
Ранее «Наш город» сообщал, что в июне тюменских мужчин начали призывать на военные сборы. Повестки, в частности, получили жители поселка Московский (он находится недалеко от Тюмени). Сейчас мужчин пока оповещают, что они пройдут 1 августа, но где неизвестно.