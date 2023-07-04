В Тобольске состоялась отправка военных контрактников. Фото

Ранее «Наш город» сообщал, что в июне тюменских мужчин начали призывать на военные сборы. Повестки, в частности, получили жители поселка Московский (он находится недалеко от Тюмени). Сейчас мужчин пока оповещают, что они пройдут 1 августа, но где неизвестно.