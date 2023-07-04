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В Тобольске состоялась отправка военных контрактников. Фото

4 июля 2023, 12:17
Фото: Скрин "Типичный Тобольск"

Тобольских военных контрактников отправили на сборы. Фото

Жители Тобольска сообщают, что 4 июля на территории военкомата состоялась отправка контрактников.

Здесь собрались десятки человек, большинство из них — родственники. Они провожали военных.

«Мужики, возвращайтесь домой поскорее», — написал подписчик паблика ВК «Типичный Тобольск». Владимир Б.

Ранее «Наш город» сообщал, что в июне тюменских мужчин начали призывать на военные сборы. Повестки, в частности, получили жители поселка Московский (он находится недалеко от Тюмени). Сейчас мужчин пока оповещают, что они пройдут 1 августа, но где неизвестно.

Около Тюмени мужчин начали призывать на военные сборы
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Военные#Контрактники
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