Глава тюменского избиркома заявил, что кандидатам в депутаты не хватает денег

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин намерен увеличить избирательный фонд. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
Глава избиркома заявил, что намерен в августе инициировать поправки в окружное законодательство, которые способствуют увеличению размера избирательных фондов кандидатов.
Такое предложение Халин выдвинул после того, как провел анализ и сравнил сумму избирательных фондов в других регионах с тюменским фондом. По словам председателя, размер фонда в нашем регионе самый маленький.
Политик подчеркнул, что сейчас на выборах депутатов в Тюменской области партии смогут потратить до 10 млн рублей собственный средств, а кандидаты в свою очередь — до 1 млн. рублей.
При этом добровольные пожертвования тюменцев для партий составляют до 1 млн рублей, а максимальные пожертвования для кандидата — 100 тыс. рублей. Что касается юридических лиц, то сумма их пожертвования достигает максимум в 10 млн. рублей.
При этом отмечается, что на выборах депутатов в Тюменской области партии смогут потратить до 10 млн рублей собственных средств, тогда как кандидаты — до 1 млн рублей.
Напомним, что выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября. Сейчас на это место претендуют шесть человек.