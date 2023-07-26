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Глава тюменского избиркома заявил, что кандидатам в депутаты не хватает денег

26 июля 2023, 06:49
Фото: 1MI
На выборах депутатов Тюменской области собственные средства партии могут потратить до 10 млн рублей
На выборах депутатов в Тюменской области партии смогут потратить до 10 млн рублей собственных средств.

Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин намерен увеличить избирательный фонд. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Глава избиркома заявил, что намерен в августе инициировать поправки в окружное законодательство, которые способствуют увеличению размера избирательных фондов кандидатов.

Такое предложение Халин выдвинул после того, как провел анализ и сравнил сумму избирательных фондов в других регионах с тюменским фондом. По словам председателя, размер фонда в нашем регионе самый маленький.

Политик подчеркнул, что сейчас на выборах депутатов в Тюменской области партии смогут потратить до 10 млн рублей собственный средств, а кандидаты в свою очередь — до 1 млн. рублей.

При этом добровольные пожертвования тюменцев для партий составляют до 1 млн рублей, а максимальные пожертвования для кандидата — 100 тыс. рублей. Что касается юридических лиц, то сумма их пожертвования достигает максимум в 10 млн. рублей.

При этом отмечается, что на выборах депутатов в Тюменской области партии смогут потратить до 10 млн рублей собственных средств, тогда как кандидаты — до 1 млн рублей.

Напомним, что выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября. Сейчас на это место претендуют шесть человек.

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#Анастасия Ильина#Деньги#Депутаты#Кандидаты в депутаты#Избирательная комиссия
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