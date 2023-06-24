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Коммунист первым выдвинулся на выборы губернатора Тюменской области

24 июня 2023, 06:10
Фото: 1MI

Кандидат от КПРФ первым выдвинулся на выборы губернатора Тюменской области

Кандидат в губернаторы Тюменской области от партии КПРФ Иван Левченко сдал пакет документов в избирательную комиссию.
Сюжет
Тюмень

Выдвинутый КПРФ кандидат стал первым, который официально уведомил комиссию о своём выдвижении. В ходе приемки документов каких-либо замечаний не выявлено. Сообщили в КПРФ.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменское региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло Александра Моора в качестве кандидата на должность губернатора Тюменской области. За его кандидатуру единогласно проголосовали все 174 делегата партийной конференции.

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