Тюмень вошла топ-15 рейтинга «Город России. Национальный выбор»

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Среди городов Уральского федерального округа областная столица занимает лидирующее место. Челябинск расположился на 24 месте (9,3 тысячи голосов), Екатеринбург — на 34 месте (4,2 тысячи голосов), Ханты-Мансийск на 36 месте (3,9 тысяч голосов). Курган и Салехард с 1,7 и 1,4 тысячами голосов занял 44 и 49 строчки рейтинга соотвественно.
Первое место в рейтинге занимает Нальчик — за него проголосовали более 115 тысяч человек, на втором и третьем месте рейтинга расположились Владивосток и Севастополь — у этих городов по 75 и 67 тысяч голосов соответственно.
Конкурс «Город России. Национальный выбор», участие в котором принимают 87 российских городов, стартовал в начале января 2023 года. Голосование за «Город России-2023» продлится до конца года.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область заняла только 14 место среди регионов России по числу семей со средним достатком. В регионе только 15% семей можно отности к среднему классу.