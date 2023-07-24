nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Изображение материала

Тюмень вошла топ-15 рейтинга «Город России. Национальный выбор»

24 июля 2023, 05:55
Фото: 1MI
Тюмень набрала более 13,8 тысяч голосов и поднялась на 15 позицию в конкурсе «Город России. Национальный выбор».
Сюжет
Тюмень

Среди городов Уральского федерального округа областная столица занимает лидирующее место. Челябинск расположился на 24 месте (9,3 тысячи голосов), Екатеринбург — на 34 месте (4,2 тысячи голосов), Ханты-Мансийск на 36 месте (3,9 тысяч голосов). Курган и Салехард с 1,7 и 1,4 тысячами голосов занял 44 и 49 строчки рейтинга соотвественно.

Первое место в рейтинге занимает Нальчик — за него проголосовали более 115 тысяч человек, на втором и третьем месте рейтинга расположились Владивосток и Севастополь — у этих городов по 75 и 67 тысяч голосов соответственно.

Конкурс «Город России. Национальный выбор», участие в котором принимают 87 российских городов, стартовал в начале января 2023 года. Голосование за «Город России-2023» продлится до конца года.

В Тюмени за год услуги такси подорожали на 16%
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область заняла только 14 место среди регионов России по числу семей со средним достатком. В регионе только 15% семей можно отности к среднему классу.

Читайте также:
За пощечину чужому ребенку тюменке назначили 100 часов обязательных работИспугался: под Тюменью водитель Audi сбил пешехода и уехал с места ДТПСтроительство домов в Тюмени подорожает на 10%
#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Рейтинги
Подпишитесь
Жизнь изменится: как на тюменцев повлияют ретроградные положения Венеры и Меркурия
Вчера, 07:46
Тюменские грибники раскрыли самые урожайные места
Вчера, 06:35
В Тюмени из-за повышения ключевой ставки вырастет стоимость ипотеки
Вчера, 08:14
Одной из секретных баз отдыха скоро не станет в Тюмени
22 июля, 17:33
В Тюменской области пересчитали средний класс
Сегодня, 04:27
Тюменским сладкоежкам рассказали, как преодолеть тягу к тортам и конфетам
Вчера, 07:01