ЛДПР предлагает выдвинуть на выборы губернатора Тюменской области депутата из ЯНАО

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
По данным источников URA.RU, сейчас эту кандидатуру рассматривают в Тюмени. Известно, что Денис Садовников ранее работал в областной столице.
«В Тюмени рассматривают главу фракции ЛДПР в заксобрании ЯНАО Садовникова для выдвижения на выборы губернатора», — сообщил источник URA.RU.
Данное решение ещё не принято.
27 мая «Наш город» отмечал, что педагоги Тюмени жалуются на принудительное участие в предварительном голосовании «ЕР». В департаменте образования Тюменской области заверили, что данный процесс добровольный.