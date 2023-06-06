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ЛДПР предлагает выдвинуть на выборы губернатора Тюменской области депутата из ЯНАО

6 июня 2023, 11:46
Фото: 1MI

Депутат из ЯНАО поборется за пост губернатора Тюменской области

В соперники действующему губернатору Александру Моору ЛДПР предлагает выдвинуть депутата заксобрания ЯНАО Дениса Садовникова.

По данным источников URA.RU, сейчас эту кандидатуру рассматривают в Тюмени. Известно, что Денис Садовников ранее работал в областной столице.

«В Тюмени рассматривают главу фракции ЛДПР в заксобрании ЯНАО Садовникова для выдвижения на выборы губернатора», — сообщил источник URA.RU.

Данное решение ещё не принято.

27 мая «Наш город» отмечал, что педагоги Тюмени жалуются на принудительное участие в предварительном голосовании «ЕР». В департаменте образования Тюменской области заверили, что данный процесс добровольный.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Выборы#Выборы губернатора#Александр Мязин
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