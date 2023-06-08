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Тюменские депутаты назначат дату выборов губернатора Тюменской области

8 июня 2023, 03:40
Фото: 1MI

Тюменская облдума официально назначит дату выборов губернатора

Депутаты Тюменской областной Думы сегодня примут постановление о назначении выборов губернатора региона. В соответствии с законом они состоятся 10 сентября 2023 года.
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Тюмень

В настоящее время на пост главы Тюменской области выдвинуты три кандидата х действующий губернатор Александр Моор, депутаты облдумы Владимир Фомин иВладимир Пушкарев, глава тюменского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин и депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Денис Садовников от партии ЛДПР.

В Тюменской области кандидаты в губернаторы могут выдвигаться только зарегистрированными политическими партиями, самовыдвижение невозможно. Однако кандидаты не обязаны быть членами выдвинувшей их партии.

Кандидат на пост губернатора Тюменской области должен быть гражданином России и быть не моложе 30 лет. Кандидаты на пост губернатора не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительство.

Ранее «Наш Город» писал, что депутаты Тюменской городской Думы на очередном заседании дадут старт избирательной кампании главы администрации города. Отбор кандидатур состоится в августе. Выбирать нового руководителя будут уже депутаты думы 8-го созыва.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменская областная Дума#Выборы губернатора#Тюмень#Тюменская область
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