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30-градусная жара и резкое похолодание: какая погода будет в августе в Тюмени?

22 июля 2023, 09:51
Фото: 1MI

Гидрометцентр спрогнозировал погоду на август в Тюменской области

Синоптики Гидрометцентра рассказали о том, какая погода ожидается в этом году в августе на территории юга Тюменской области.
Сюжет
Тюмень
Фото: gismeteo

По прогнозам метеорологов, последний летний месяц ожидается теплым. Температура воздуха превысит норму на несколько градусов.

Первая декада месяца будет сухой и жаркой — в отдельные дни воздух будет прогреваться до +30…+32. Среднесуточная температура воздуха составит +20…+27.

Вторая декада месяца ожидается теплой и дождливой. Ночью термометры будут показывать +13…+18, в дневные часы +23…+27. В третьей декаде месяца похолодает до +6…+12 ночью и +8…+16 днем. На протяжении практически всех дней, с 20 по 31 августа, вероятны осадки в виде дождей.

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Ранее «Наш Город» писал, что синоптики прогнозируют в Тюменской области очередную волну ливневых дождей, гроз и града. Непогода ожидается в воскресенье. По прогнозам синоптиков, опасные погодные условия вероятны в период с двух часов ночи до одиннадцати часов вечера.

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