30-градусная жара и резкое похолодание: какая погода будет в августе в Тюмени?

Вторая декада месяца ожидается теплой и дождливой. Ночью термометры будут показывать +13…+18, в дневные часы +23…+27. В третьей декаде месяца похолодает до +6…+12 ночью и +8…+16 днем. На протяжении практически всех дней, с 20 по 31 августа, вероятны осадки в виде дождей.