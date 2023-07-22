30-градусная жара и резкое похолодание: какая погода будет в августе в Тюмени?

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
По прогнозам метеорологов, последний летний месяц ожидается теплым. Температура воздуха превысит норму на несколько градусов.
Первая декада месяца будет сухой и жаркой — в отдельные дни воздух будет прогреваться до +30…+32. Среднесуточная температура воздуха составит +20…+27.
Вторая декада месяца ожидается теплой и дождливой. Ночью термометры будут показывать +13…+18, в дневные часы +23…+27. В третьей декаде месяца похолодает до +6…+12 ночью и +8…+16 днем. На протяжении практически всех дней, с 20 по 31 августа, вероятны осадки в виде дождей.
Ранее «Наш Город» писал, что синоптики прогнозируют в Тюменской области очередную волну ливневых дождей, гроз и града. Непогода ожидается в воскресенье. По прогнозам синоптиков, опасные погодные условия вероятны в период с двух часов ночи до одиннадцати часов вечера.