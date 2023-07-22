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В Тюменской области подешевела аренда жилья

22 июля 2023, 06:26
Фото: 1MI
В Тюменской области падает стоимость аренды жилья. В Тобольске в июле цены на съем квартир снизились на 5 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

Если в июне за аренду двухкомнатной квартиры приходилось платить в среднем 19,8 тысяч рублей, то в июле — 14,7 тысяч. Съем однокомнатной квартиры подешевел почти на 2 тысяч рублей — с 14,4 тысяч до 12,7 тысяч рублей.

По словам риелторов, основной причиной снижения цен является активный приток студентов на фоне приближения учебного года, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в летнем сезоне существенно вырос спрос на аренду загородных участков. На данный момент он значительно превышает число предложений на рынке.

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