В Тюменской области подешевела аренда жилья

Если в июне за аренду двухкомнатной квартиры приходилось платить в среднем 19,8 тысяч рублей, то в июле — 14,7 тысяч. Съем однокомнатной квартиры подешевел почти на 2 тысяч рублей — с 14,4 тысяч до 12,7 тысяч рублей.