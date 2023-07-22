В Тюменской области подешевела аренда жилья

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Если в июне за аренду двухкомнатной квартиры приходилось платить в среднем 19,8 тысяч рублей, то в июле — 14,7 тысяч. Съем однокомнатной квартиры подешевел почти на 2 тысяч рублей — с 14,4 тысяч до 12,7 тысяч рублей.
По словам риелторов, основной причиной снижения цен является активный приток студентов на фоне приближения учебного года, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в летнем сезоне существенно вырос спрос на аренду загородных участков. На данный момент он значительно превышает число предложений на рынке.