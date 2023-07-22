Будут ливни и град: синоптики рассказали о том, какая погода ждет тюменцев

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
По прогнозам синоптиков, непогода ожидается в воскресенье, 23 июля. Ночью вероятны кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 14 м/с. Температура воздуха составит +11…+16. В течение дня пройдут дожди, метами сильные, грозы, град. Скорость ветра при грозе будет достигать 23 метров в секунду. Температура воздуха составит + 21….+26.
В понедельник на территории юго-западных районов Тюменской области пройдут ливневые дожди, грозы и град. Скорость ветра составит 8-13 м/с с порывами до 23 м/с. Ночью термометры покажут +11…+16, днем +21…+26.
Во вторник, 25 июля, существенно погода не изменится — синоптики обещают грозы, дожди, штормовой ветер до 18 м/с и температуру воздуха +22…+27.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на следующей неделе ожидается 30-градусная жара. По прогнозам метеорологов, +30…+32 термометры в областной столице покажут в конце июля и начале августа.