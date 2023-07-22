Будут ливни и град: синоптики рассказали о том, какая погода ждет тюменцев

По прогнозам синоптиков, непогода ожидается в воскресенье, 23 июля. Ночью вероятны кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 14 м/с. Температура воздуха составит +11…+16. В течение дня пройдут дожди, метами сильные, грозы, град. Скорость ветра при грозе будет достигать 23 метров в секунду. Температура воздуха составит + 21….+26.