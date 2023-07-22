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Кто устроил в Тюмени «речную блокаду»?

22 июля 2023, 06:00
Фото: nashgorod.ru

Таинственные баржи устроили «речную блокаду» в Тюмени

Жители Тюмени продолжают высказывать свои догадки о том кто и зачем перегородил русло реки Туры старыми баржами.
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Тюмень
Фото: ЧС Тюмень

Часть горожан считает, что таким образом власти пытаются спасти стремительно мелеющую Туру или сохранить нужный уровень водозабора рядом с ТЭЦ-1. Другая часть уверена, что ржавыми баржами просто перегородили судоходный ход.

«Просто логически вдумайтесь, как три баржи поперек реки могут поднять уровень воды в Туре? Баржами просто перекрыли судоходный ход и все», — отмечают тюменцы.

Также среди горожан имеет место даже мнение о проведении некой контртеррористической операции. Есть и шутливые предположения о том, что кто-то просто играет в популярный ранее «морской бой» или проводит эксперименты с применением нанотехнологий.

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Областные власти по данному факту хранят молчание. Официальной информации нет. Между тем, Тура продолжает убывать — за последние сутки уровень воды в реке понизился на 1 сантиметр и теперь находится на отметке -77 сантиметров над нулем поста. Заметим, что 16 июля этого года был зарегистрирован абсолютный минимум: -81 сантиметр.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на Туре на мель сел прогулочный теплоход. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.

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#Общество#Новости тюмени#Обмеление#Река Тура#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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