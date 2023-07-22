Кто устроил в Тюмени «речную блокаду»?

Областные власти по данному факту хранят молчание. Официальной информации нет. Между тем, Тура продолжает убывать — за последние сутки уровень воды в реке понизился на 1 сантиметр и теперь находится на отметке -77 сантиметров над нулем поста. Заметим, что 16 июля этого года был зарегистрирован абсолютный минимум: -81 сантиметр.