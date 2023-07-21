nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:20

Published Сегодня, 04:20

Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

Изображение материала

Под санкции США попал тюменский научный центр

21 июля 2023, 04:20
Фото: 1MI
Власти Соединенных штатов Америки ввели санкции против России. В списки попали 18 человек, 14 судов, более 90 организаций, в числе которых Тюменский научный нефтяной центр.
Сюжет
Тюмень

Соответствующий документ опубликован на сайте министерства финансов США.

«Следующие организации были добавлены в список SDN OFAC: (Россия): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ТЮМЕНСКИЙ НЕФТЯНОЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР“ (он же ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ТЮМЕНСКИЙ НЕФТЯНОЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР“; он же ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ТННЦ“; он же ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ТПРК“), ул. Максима Горького Тюмень, Тюменская область 625048, Россия», — указано в документе.

Также под санкции США попало еще одной предприятие Уральского федерального округа — АО Научнопроизводственное объединение «Курганприбор». Кроме того, под санкции попал один из крупнейших российских подрядчиков строительства объектов нефтегазовой отрасли АО «НИПИгазпереработка» (НИПИГАЗ), офис которого имеется в том числе и в Тюмени.

Тюменские производители одежды столкнулись с нехваткой ткани
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в мае под санкции президента Украины Владимира Зеленского попали несколько тюменских компаний: АО «ГМС Нефтемаш», АО «Сибнефтемаш», Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности, предприятие по производству спецодежды ООО «Профиль», IT-компания «+Альянс», завод по производству труб «Сибгазаппарат». Активы этих компаний заблокированы на Украине, торговые операции с ними прекращены.

Читайте также:
Тюменский мост Челюскинцев будут проверять на прочность за миллионы рублейТюменский экопарк «Затюменский» ждет реконструкция: что там построят?В Тюмени за три часа выпало более четверти месячной нормы осадков
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Вторая волна мобилизации?»: юрист объяснил зачем вводят штрафы за неявку в военкомат
Сегодня, 06:18
«Тачка вдребезги»: названы самые аварийные участки и автомобили Тюменской области
Сегодня, 01:00
Парад колясок, чирлидеры и многоборье — как в Тюмени отметят День города
Вчера, 06:18
Ливень не помог: в Тюмени продолжает мелеть Тура
Сегодня, 04:58
«Совсем не жертва»: протестно голодающий тоболяк оказался злостным нарушителем ПДД
Сегодня, 03:47
Тюменская область рискует остаться без картофеля из-за опасного паразита
Вчера, 01:52