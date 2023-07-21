Под санкции США попал тюменский научный центр

Также под санкции США попало еще одной предприятие Уральского федерального округа — АО Научнопроизводственное объединение «Курганприбор». Кроме того, под санкции попал один из крупнейших российских подрядчиков строительства объектов нефтегазовой отрасли АО «НИПИгазпереработка» (НИПИГАЗ), офис которого имеется в том числе и в Тюмени.