Под санкции США попал тюменский научный центр

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Соответствующий документ опубликован на сайте министерства финансов США.
«Следующие организации были добавлены в список SDN OFAC: (Россия): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ТЮМЕНСКИЙ НЕФТЯНОЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР“ (он же ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ТЮМЕНСКИЙ НЕФТЯНОЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР“; он же ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ТННЦ“; он же ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ТПРК“), ул. Максима Горького Тюмень, Тюменская область 625048, Россия», — указано в документе.
Также под санкции США попало еще одной предприятие Уральского федерального округа — АО Научнопроизводственное объединение «Курганприбор». Кроме того, под санкции попал один из крупнейших российских подрядчиков строительства объектов нефтегазовой отрасли АО «НИПИгазпереработка» (НИПИГАЗ), офис которого имеется в том числе и в Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что в мае под санкции президента Украины Владимира Зеленского попали несколько тюменских компаний: АО «ГМС Нефтемаш», АО «Сибнефтемаш», Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности, предприятие по производству спецодежды ООО «Профиль», IT-компания «+Альянс», завод по производству труб «Сибгазаппарат». Активы этих компаний заблокированы на Украине, торговые операции с ними прекращены.