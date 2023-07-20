Тюменский экопарк «Затюменский» ждет реконструкция: что там построят?

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
По словам главы администрации города Руслана Кухарука, зона экопарка в перспективе будет расширена — в ее состав войдут территории рядом с лесопарком, которые на протяжении нескольких лет пользуются популярностью у спорстменов.
«Реновация позволит на месте старых зданий и спортивных объектов создать новые. Пользоваться ими смогут как спортивная школа, так и сторонники активного образа жизни», — отметил Руслан Кухарук.
По его словам, в перспективе в «Затюменском» обустроят новое футбольное поле и различные по функционалу спортивные площадки, оборудуют зону амфитеатра и территории для тихого отдыха. Проектом предусмотрены прогулочные дорожки, лавочки, вечернее освещение и другая инфраструктура. Дополнительно будет высажено более сотни деревьев.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти планируют сделать более привлекательной для горожан и туристов улицу Первомайскую — эту часть города в будущем ждет также реконструкция.