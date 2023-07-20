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Тюменский экопарк «Затюменский» ждет реконструкция: что там построят?

20 июля 2023, 10:09
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

Власти Тюмени рассказали, как изменится территория у «Затюменского» экопарка

Тюменские власти рассказали о том, что появится в экопарке «Затюменский» после реконструкции.
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Тюмень

 

По словам главы администрации города Руслана Кухарука, зона экопарка в перспективе будет расширена — в ее состав войдут территории рядом с лесопарком, которые на протяжении нескольких лет пользуются популярностью у спорстменов.

«Реновация позволит на месте старых зданий и спортивных объектов создать новые. Пользоваться ими смогут как спортивная школа, так и сторонники активного образа жизни», — отметил Руслан Кухарук.

По его словам, в перспективе в «Затюменском» обустроят новое футбольное поле и различные по функционалу спортивные площадки, оборудуют зону амфитеатра и территории для тихого отдыха. Проектом предусмотрены прогулочные дорожки, лавочки, вечернее освещение и другая инфраструктура. Дополнительно будет высажено более сотни деревьев.

В «Затюменском» парке после реконструкции появятся амфитеатр, яблоневый сад и гамаки
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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти планируют сделать более привлекательной для горожан и туристов улицу Первомайскую — эту часть города в будущем ждет также реконструкция.

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#Общество#Новости тюмени#Лесопарк Затюменский#Реконструкция#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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