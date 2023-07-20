Тюменский экопарк «Затюменский» ждет реконструкция: что там построят?

По его словам, в перспективе в «Затюменском» обустроят новое футбольное поле и различные по функционалу спортивные площадки, оборудуют зону амфитеатра и территории для тихого отдыха. Проектом предусмотрены прогулочные дорожки, лавочки, вечернее освещение и другая инфраструктура. Дополнительно будет высажено более сотни деревьев.