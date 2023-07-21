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Тюменские производители одежды столкнулись с нехваткой ткани

21 июля 2023, 03:49
Фото: 1MI
Тюменские производители одежды столкнулись с дефицитом ткани. По словам экспертов, в России наблюдается нехватка производств качественной ткани и фурнитуры для пошива.
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Тюмень

При этом имеющимся фабрикам не интересны маленькие бренды, так как в закупах они ориентированы на малые объемы. К тому же российские ткани не способны удовлетворить премиальный сегмент.

Причиной дефицита материалов стали введенные санкции и уход из страны множества иностранных фэшн-брендов. Закрытие магазинов привело к развитию бизнеса по производству одежды в Тюменской области, в частности.

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По данным сервиса «Контур.Маркет», число компаний по производству одежды в Тюмени за последние три года увеличилось на 4,9% — до 256. Но одной из сложностей стала нехватка отечественных тканей.

Эксперты отмечают, что сегодня на складах не всегда можно подобрать нужную фурнитуру и ткань для коллекции. Отечественные предприятия в большинстве случаев ориентированы на производство ткани под пошив специальной и домашней одежды и постельного белья.

При этом европейские материалы стоят на порядок дороже. Соответственно стоимость изделий из них также возрастает. По словам специалистов, сегодня отшивать одежду выгоднее в тех регионах, где есть производство тканей и дешевая рабочая сила, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в мае в тюменском ТРЦ «Кристалл» возобновил работу магазин брендовой одежды Bershka. Правда, теперь у него другое имя — Ecru.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Одежда#Производство#Тюменская область
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