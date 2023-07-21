Тюменские производители одежды столкнулись с нехваткой ткани

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
При этом имеющимся фабрикам не интересны маленькие бренды, так как в закупах они ориентированы на малые объемы. К тому же российские ткани не способны удовлетворить премиальный сегмент.
Причиной дефицита материалов стали введенные санкции и уход из страны множества иностранных фэшн-брендов. Закрытие магазинов привело к развитию бизнеса по производству одежды в Тюменской области, в частности.
По данным сервиса «Контур.Маркет», число компаний по производству одежды в Тюмени за последние три года увеличилось на 4,9% — до 256. Но одной из сложностей стала нехватка отечественных тканей.
Эксперты отмечают, что сегодня на складах не всегда можно подобрать нужную фурнитуру и ткань для коллекции. Отечественные предприятия в большинстве случаев ориентированы на производство ткани под пошив специальной и домашней одежды и постельного белья.
При этом европейские материалы стоят на порядок дороже. Соответственно стоимость изделий из них также возрастает. По словам специалистов, сегодня отшивать одежду выгоднее в тех регионах, где есть производство тканей и дешевая рабочая сила, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в мае в тюменском ТРЦ «Кристалл» возобновил работу магазин брендовой одежды Bershka. Правда, теперь у него другое имя — Ecru.