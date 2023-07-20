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В Тюмени за 350 миллионов рублей продают РЦ «Жираф»

20 июля 2023, 05:31
Фото: Домклик

В Тюмени на 50 миллионов рублей подорожал РЦ «Жираф»

В Тюмени за 350 миллионов рублей пытаются продать здание развлекательного центра «Жираф» по улице Александра Логунова.
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Тюмень
«Продается здание. Ремонт произведен, наличие нескольких входных групп, есть своя парковка. В собственности. Хорошее место расположение, район с развитой инфраструктурой. Данный помещение подойдет как для развития собственного бизнеса так и для сдачи в аренду», — указано в объявлении.

Заметим, что здание площадью более 3,9 тысяч квадратных метров подорожало за последний год на 50 миллионов рублей — в 2022 году оно было выставлено за 300 миллионов рублей. В тоже время, по сравнению с 2021 годом, цена на развлекательный центр снизилась — с 400 миллионов до 350 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выставлен на продажу коттедж на улице Орловской за 60 миллионов рублей. Площадь дома составляет более 320 квадратных метров.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Продажа#Бизнес#Тюмень#Тюменская область
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