В Тюмени за 350 миллионов рублей продают РЦ «Жираф»

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
«Продается здание. Ремонт произведен, наличие нескольких входных групп, есть своя парковка. В собственности. Хорошее место расположение, район с развитой инфраструктурой. Данный помещение подойдет как для развития собственного бизнеса так и для сдачи в аренду», — указано в объявлении.
Заметим, что здание площадью более 3,9 тысяч квадратных метров подорожало за последний год на 50 миллионов рублей — в 2022 году оно было выставлено за 300 миллионов рублей. В тоже время, по сравнению с 2021 годом, цена на развлекательный центр снизилась — с 400 миллионов до 350 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выставлен на продажу коттедж на улице Орловской за 60 миллионов рублей. Площадь дома составляет более 320 квадратных метров.