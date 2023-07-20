В Тюмени за 350 миллионов рублей продают РЦ «Жираф»

Заметим, что здание площадью более 3,9 тысяч квадратных метров подорожало за последний год на 50 миллионов рублей — в 2022 году оно было выставлено за 300 миллионов рублей. В тоже время, по сравнению с 2021 годом, цена на развлекательный центр снизилась — с 400 миллионов до 350 миллионов рублей.