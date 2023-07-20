nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

Изображение материала

Самолет из Москвы не смог приземлиться в Тюмени из-за непогоды

20 июля 2023, 05:08
Фото: 1MI
Из-за тумана, окутавшего сегодня утром областную столицу, самолет, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево был вынужден отправиться на аэродром Омска.
Сюжет
Тюмень
Видео: Тюмень с огоньком

В Тюмень борт с пассажирами прибыл с опозданием на один час — в 9:22, сообщили «Нашему Городу» в Рощино. Из-за позднего прибытия самолета на три часа задержан вылет в Москву — отправка состоится в 10:30 вместо 7:25. В настоящее время идет посадка.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на Тюмень обрушился сильнейший ливень за последние месяцы. По водой оказались городские дороги, на некоторых улицах обрушились деревья, провалился асфальт.

Читайте также:
Тюменского бойца наградили медалью прямо на передовойДля тюменцев подешевел отдых в Сочи, но подорожал в ТуапсеБанда мишек сломала видеокамеры в тюменском лесу
#Видео#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Самолет#Рощино#Аэропорт Рощино#Погода#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Видео на 58 секунд — 3 года колонии»: молодого тюменца признали экстремистом
Вчера, 06:46
«Турки не любят русских?»: тюменка рассказала о новых реалиях отдыха в Турции
Вчера, 10:06
«Где деньги, начальник?»: более 45 миллиардов рублей задолжали тюменцам работодатели
Вчера, 08:54
Тюменский рыбак наловил ведро карасей за 3 часа. Фото
Вчера, 02:05
Новым гендиректором тюменской «дочки» «Данон Россия» стал племянник Кадырова из Чечни
Вчера, 08:56
«Малыш» с тюменского «АвтоМостоДора» пытался спасти командира и погиб под Кременной
Вчера, 12:52