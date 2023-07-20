Самолет из Москвы не смог приземлиться в Тюмени из-за непогоды

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В Тюмень борт с пассажирами прибыл с опозданием на один час — в 9:22, сообщили «Нашему Городу» в Рощино. Из-за позднего прибытия самолета на три часа задержан вылет в Москву — отправка состоится в 10:30 вместо 7:25. В настоящее время идет посадка.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на Тюмень обрушился сильнейший ливень за последние месяцы. По водой оказались городские дороги, на некоторых улицах обрушились деревья, провалился асфальт.