В центре Тюмени продают огромный дом с башней и гриль-зоной за 60 млн рублей

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
В объявлении указано, что здание расположено на улице Орловской. Большой дом находится на трех сотках земли, в нем несколько этажей. В здании больше панорамные окна, теплые полы и четыре санузла.
Площадь строения более 320 квадратных метров. Дом был построен в 2022 году. На первом этаже располагается помещение, предназначенное для бизнеса. На участке есть гриль-зона, беседка и зеленые насаждения.
Ранее «Наш город» сообщал, что около Тюмени на Червишевском тракте за 39 млн рублей продали недостроенный замок. Новым владельцем стала предприниматель Галина Кузнецова.