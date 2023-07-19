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В центре Тюмени продают огромный дом с башней и гриль-зоной за 60 млн рублей

19 июля 2023, 16:27
Фото: 1MI
В областной столице выставили на продажу необычный коттедж с башней за 60 миллионов рублей.

В объявлении указано, что здание расположено на улице Орловской. Большой дом находится на трех сотках земли, в нем несколько этажей. В здании больше панорамные окна, теплые полы и четыре санузла.

Площадь строения более 320 квадратных метров. Дом был построен в 2022 году. На первом этаже располагается помещение, предназначенное для бизнеса. На участке есть гриль-зона, беседка и зеленые насаждения.

Ранее «Наш город» сообщал, что около Тюмени на Червишевском тракте за 39 млн рублей продали недостроенный замок. Новым владельцем стала предприниматель Галина Кузнецова.

Цены все выше: в Тюмени продается квартира за 81 млн рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес
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