Тюменский мост Челюскинцев будут проверять на прочность за миллионы рублей

В документах указано, что подрядная организация должна будет провести обмерные работы мостового сооружения, выявить дефекты, измерить наклоны катков, взаимного положения элементов опорных частей на опорах, проверить положение опорных частей моста, провести испытания мостового сооружения статической нагрузкой. По итогам проведенных исследований необходимо подготовить рекомендации по дальнейшей эксплуатации и необходимому ремонту сооружения. В соответствии с проведенным расчетом, необходимо определить класс нормативной нагрузки от автотранспортных средств, а также общий вес тяжелой одиночной колесной нагрузки.