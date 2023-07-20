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Тюменский мост Челюскинцев будут проверять на прочность за миллионы рублей

20 июля 2023, 11:36
Фото: 2 ГИС
Тюменские власти проверят мост Челюскинцев на прочность. Тендер на оказание услуг по диагностике и статическому испытанию моста через реку Тура в створе улицы Челюскинцев опубликован на Госзакупках.
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Тюмень

В документах указано, что подрядная организация должна будет провести обмерные работы мостового сооружения, выявить дефекты, измерить наклоны катков, взаимного положения элементов опорных частей на опорах, проверить положение опорных частей моста, провести испытания мостового сооружения статической нагрузкой. По итогам проведенных исследований необходимо подготовить рекомендации по дальнейшей эксплуатации и необходимому ремонту сооружения. В соответствии с проведенным расчетом, необходимо определить класс нормативной нагрузки от автотранспортных средств, а также общий вес тяжелой одиночной колесной нагрузки.

Все работы должны быть проведены в течение 45 дней после подписания контракта.

Из городского бюджета на эти цели предусмотрено 2,5 миллионов рублей.

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Заявки на участие в аукционе будут принимать до 26 июля, подведение итогов запланировано на 28 июля.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ищут подрядчика, который займется за 58 миллионов рублей разработкой проектной документации по возведению автодороги от трассы на пересечении Обход Ожогино с федеральной автомобильной дорогой Р-254 «Иртыш».

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