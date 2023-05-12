В тюменском ТРЦ «Кристалл» новый магазин брендовой одежды Ecru заменил сеть Bershka

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
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Updated Сегодня, 12:00
«ECRU ориентируется на прогрессивную молодую аудиторию, которая любит городскую среду, следит за музыкальными новинками», - отмечается в ВК «ТРЦ «Кристалл» Тюмень».
Стоит отметить, что магазин Bershka в марте 2022 года объявили о своем уходе с рынка РФ.
В начале мая «Наш город» сообщал, что в ТРЦ «Кристалл» открылся магазин одежды MAAG, он заменил ушедший бренд Zara. Более того, с конца апреля в торговом центре заработала известная британская сеть Lichi.