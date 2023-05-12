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В тюменском ТРЦ «Кристалл» новый магазин брендовой одежды Ecru заменил сеть Bershka

12 мая 2023, 11:59
Фото: ТРЦ Кристалл

В Тюмени открылся магазин брендовой одежды Ecru. Он заменил Bershka

Новый магазин брендовой одежды Ecru открылся 11 мая в торговом центре «Кристалл». По данным паблика ТРЦ в ВК, на этом месте ранее работала сеть Bershka.
«ECRU ориентируется на прогрессивную молодую аудиторию, которая любит городскую среду, следит за музыкальными новинками», - отмечается в ВК «ТРЦ «Кристалл» Тюмень».

Стоит отметить, что магазин Bershka в марте 2022 года объявили о своем уходе с рынка РФ.

В начале мая «Наш город» сообщал, что в ТРЦ «Кристалл» открылся магазин одежды  MAAG, он заменил ушедший бренд Zara. Более того, с конца апреля в торговом центре заработала известная британская сеть Lichi.

В тюменском ТРЦ «Кристалл» открывается магазин одежды MAAG. Он заменит Zara
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Работа#Александр Мязин
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