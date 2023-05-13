Тюменские компании и проектный институт попали под санкции Зеленского

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Также в числе предприятий из санкционного списка — Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности, предприятие по производству спецодежды ООО «Профиль», IT-компания «+Альянс», завод по производству труб «Сибгазаппарат» и еще несколько тюменских предприятий. Среди российских предприятий в списке Зеленского — Нижегородское авиационное общество, Багаевский водный терминал, компании «Евротэк-Универсал», авиакомпания «Волга-Днепр», Димитровградский завод химического машиностроения, Казанский завод компрессорного машиностроения и т. д.
Активы компаний на Украине будут заблокированы, торговые операции между предприятиями и страной — прекращены.
«Еще один санкционный пакет на сегодня. Своим указом наложил ограничительные меры на собственность российских компаний в Украине и на собственность связанных с ними украинских экономических субъектов. Санкции также введены в отношении компаний, связанных с подсанкционными лицами, учредителями, руководителями пророссийских компаний, обладающих значительными активами на территории Украины», — сообщил Зеленский в своем тг-канале.
Ранее «Наш Город» писал, что в начачле апреля в санкционный список Зеленского был включен Тюменский электромеханический завод, специализирующийся на производстве комплектующих деталей и узлов, которые используются в машиностроении, самолетостроении.