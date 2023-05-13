Тюменские компании и проектный институт попали под санкции Зеленского

Также в числе предприятий из санкционного списка — Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности, предприятие по производству спецодежды ООО «Профиль», IT-компания «+Альянс», завод по производству труб «Сибгазаппарат» и еще несколько тюменских предприятий. Среди российских предприятий в списке Зеленского — Нижегородское авиационное общество, Багаевский водный терминал, компании «Евротэк-Универсал», авиакомпания «Волга-Днепр», Димитровградский завод химического машиностроения, Казанский завод компрессорного машиностроения и т. д.