Итоги дня Тюмени: ожидают грозы и град, реновация в центре за 150 млн, зарплаты

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
В ближайшие дни ожидаются ливневые дожди и грозы. Во вторник синоптики обещают максимальную температуру воздуха +21…+26. В течение дня 18 июля ожидаются грозы и ливни. В среду, 19 июля, ночью пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Столбики термометров покажут +15…+20, в дневные часы воздух прогреется до +23…+28, осадки не прекратятся. В отдельных районах возможен град. Скорость ветра составит 6-11 м/с, с порывами до 15-18 м/с.
В четверг в течение всего дня будут идти дожди. В ночные часы температура воздуха составит +13…+18, к полудню термометры покажут +23…+28. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с с порывами до 15-17 м/с.
В областной столице выбрали подрядчика, который займется реновацией земельного участка площадью 5,5 гектаров в границе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская. КРТ проведет СЗ «Создатели» — компания предложила за землю более 151 миллиона рублей. Начальная цена лота составляла 2 тысячи 947 рублей.
На портале ГИС Торги указано, что участие в аукционе приняли семь компаний: СЗ «Центр Девелопмент», «Юпитер», «Территория реновации», «Страна М 5», «Создатели», «Сибмаш-Северстрой», «КомфортСтрой». Еще одна компания, СЗ «Родина-1», не была допущена до участия в торгах. СЗ «Создатели» работает в Тюмени всего три года.
Земельный участок площадью 2,87 гектаров в Тюмени, предназначенный под КРТ, выкупила компания «Сибмаш-Северстрой». Главой организации является депутат Тюменской областной Думы, Владимир Пискайкин. На торгах фирма предложила за землю в границе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая 122,7 миллионов рублей.
Конкуренцию на аукционе «Сибмаш-Северстрой» составили СЗ «Астон. Март», «Центр Девелопмент», «4Д Инновация», «ТАЛАН-РЕГИОН-44», «Юпитер», СЗ «Расцвет».
Читатели «Нашего города» не верят, что в ближайшее время средняя зарплата в Тюменской области может достичь 85 тысяч в месяц.
Они полагают, что жизнь большинства тюменцев пока не изменится.
«Готов поспорить, что к 2025 году, несмотря на „рост“ зарплат, население снова станет беднее», — отметил тюменец Николай В.
По прогнозам властей в 2024 году, по первому варианту, размер средней заработной платы в Тюмени составит 79,4 тысячи рублей, по второму — 80,2 тысячи рублей.