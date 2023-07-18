Итоги дня Тюмени: ожидают грозы и град, реновация в центре за 150 млн, зарплаты

На портале ГИС Торги указано, что участие в аукционе приняли семь компаний: СЗ «Центр Девелопмент», «Юпитер», «Территория реновации», «Страна М 5», «Создатели», «Сибмаш-Северстрой», «КомфортСтрой». Еще одна компания, СЗ «Родина-1», не была допущена до участия в торгах. СЗ «Создатели» работает в Тюмени всего три года.