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На Тюменскую область идет новая волна мощных ливней и гроз. Град тоже будет

18 июля 2023, 04:11
Фото: 1MI

На Тюменскую область идет новая волна мощных ливней и гроз

В Тюменской области в ближайшие три дня ожидаются ливневые дожди и грозы. Во вторник синоптики обещают максимальную температуру воздуха +21…+26.
Сюжет
Тюмень

В течение дня ожидаются грозы ливни. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.

В среду, 19 июля, ночью пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Столбики термометров покажут +15…+20, в дневные часы воздух прогреется до +23…+28, осадки не прекратятся. В отдельных районах возможен град. Скорость ветра составит 6-11 м/с, с порывами до 15-18 м/с.

В четверг в течение всего дня будут идти дожди. В ночные часы температура воздуха составит +13…+18, к полудню термометры покажут +23…+28. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с с порывами до 15-17 м/с.

В пятницу, 21 июля, существенно погода не поменяется — дожди и +21…+26. В субботу и воскресенье ожидается солнечная погода без осадков, в, а понедельник и вторник, 24–25 июля, на областную столицу вновь обрушатся дожди. Метеорологи обещают выпадение трети месячной нормы осадков.

Ранее «Наш Город» писал, что последние ливневые дожди, обрушившиеся на Тюменскую область в ночь с 13 на 14 июля, нанесли значительный урон. Дождевая вода затопила ряд улиц, многоэтажек. Кроме того, размыла насыпь путепровода на Обходе Тюмень в районе села Яр.

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