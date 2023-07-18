Компания депутата Пискайкина отдала 122,7 миллионов рублей за участок под КРТ

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Updated Сегодня, 09:50
Учредителем СЗ является депутат Тюменской областной Думы, кандидат в губернаторы региона Владимир Пискайкин. На торгах фирма предложила за землю в границе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая 122,7 миллионов рублей. Начальная цена лота составляла 9 тысячи 900 рублей.
Конкуренцию на аукционе «Сибмаш-Северстрой» составили СЗ «Астон. Март», «Центр Девелопмент», «4Д Инновация», «ТАЛАН-РЕГИОН-44», «Юпитер», СЗ «Расцвет».
«Сибмаш-Северстрой» в рамках реализации программы комплексного развития территорий необходимо будет снести 7 многоквартирных домов, из которых три признаны аварийными, и два индивидуальных жилых строения. Компания построит 25-этажные и среднеэтажные дома с инфраструктурой.
«Сибмаш-Северстрой» на тюменском рынке работает с 2011 года. По итогам 2022 года застройщик понес убытки — выручка снизилась на 100% до 3,4 миллионов рублей, убыток составил 37,9 миллионов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени состоялись торги по земельному участку в границе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская. Победителем аукциона стало ООО СЗ «Создатели». Компания «Сибмаш-Северстрой» также принимала участие в торгах, но проиграла.