Компания депутата Пискайкина отдала 122,7 миллионов рублей за участок под КРТ

«Сибмаш-Северстрой» в рамках реализации программы комплексного развития территорий необходимо будет снести 7 многоквартирных домов, из которых три признаны аварийными, и два индивидуальных жилых строения. Компания построит 25-этажные и среднеэтажные дома с инфраструктурой.