Жители Тюмени не ждут существенного роста зарплат

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Они полагают, что жизнь большинства тюменцев пока не изменится.
«Готов поспорить, что к 2025 году, несмотря на „рост“ зарплат, население снова станет беднее», — отметил тюменец Николай В.
«Это же средняя, а не у каждого работающего). Если сейчас бы брали ежеквартальную статистику ЗП не только с больших, но и малых предприятий, она была бы точно другая», — заметила Елена Н.
Ранее «Наш город» сообщал, что по прогнозам экспертов к 2025 году размер среднего заработка жителей Тюмени будет составлять 84,5-85,7 тысяч рублей.