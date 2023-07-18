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Жители Тюмени не ждут существенного роста зарплат

18 июля 2023, 10:11
Фото: 1MI
Читатели «Нашего города» не верят, что в ближайшее время средняя зарплата в Тюменской области может достичь 85 тысяч в месяц.

Они полагают, что жизнь большинства тюменцев пока не изменится.

«Готов поспорить, что к 2025 году, несмотря на „рост“ зарплат, население снова станет беднее», — отметил тюменец Николай В.
«Это же средняя, а не у каждого работающего). Если сейчас бы брали ежеквартальную статистику ЗП не только с больших, но и малых предприятий, она была бы точно другая», — заметила Елена Н.

Ранее «Наш город» сообщал, что по прогнозам экспертов к 2025 году размер среднего заработка жителей Тюмени будет составлять 84,5-85,7 тысяч рублей.

Зарплаты в Тюмени увеличат с 1 июля 2023 года
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Работа
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