Жители Тюмени не ждут существенного роста зарплат

Читатели «Нашего города» не верят, что в ближайшее время средняя зарплата в Тюменской области может достичь 85 тысяч в месяц.

Они полагают, что жизнь большинства тюменцев пока не изменится. «Готов поспорить, что к 2025 году, несмотря на „рост“ зарплат, население снова станет беднее», — отметил тюменец Николай В. «Это же средняя, а не у каждого работающего). Если сейчас бы брали ежеквартальную статистику ЗП не только с больших, но и малых предприятий, она была бы точно другая», — заметила Елена Н. Ранее «Наш город» сообщал, что по прогнозам экспертов к 2025 году размер среднего заработка жителей Тюмени будет составлять 84,5-85,7 тысяч рублей. Зарплаты в Тюмени увеличат с 1 июля 2023 года Узнать подробнее