Готовим зонты: тюменцам обещают на этой неделе ливневые дожди

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Во вторник, 18 июля, синоптики прогнозируют ливневые дожди, ночью термометры покажут +17…+20, в дневные часы +20…+22. Ветер будет дуть со скоростью 2,8-3,9 м/с. Среда и четверг пройдут при переменной облачности и без осадков. Температура воздуха в эти дни составит +16…+21 в темное время суток и +23…+24 днем, скорость ветра 1,8-3,5 метров в секунду.
В последний день рабочей недели, 21 июля, ожидается малооблачная погода и температура воздуха +15…+19 ночью, +23…+24 в дневные часы.
Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам синоптиков, в Тюмени до конца июля сохранится теплая и дождливая погода. Среднесуточная температура воздуха составит +17…+24.