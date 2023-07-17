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Готовим зонты: тюменцам обещают на этой неделе ливневые дожди

17 июля 2023, 04:16
Фото: 1MI

В Тюмени сегодня потеплеет до +26 градусов

В Тюмени сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха +23…+26 днем и +17…+20 в темное время суток.
Сюжет
Тюмень

Во вторник, 18 июля, синоптики прогнозируют ливневые дожди, ночью термометры покажут +17…+20, в дневные часы +20…+22. Ветер будет дуть со скоростью 2,8-3,9 м/с. Среда и четверг пройдут при переменной облачности и без осадков. Температура воздуха в эти дни составит +16…+21 в темное время суток и +23…+24 днем, скорость ветра 1,8-3,5 метров в секунду.

В последний день рабочей недели, 21 июля, ожидается малооблачная погода и температура воздуха +15…+19 ночью, +23…+24 в дневные часы.

Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам синоптиков, в Тюмени до конца июля сохранится теплая и дождливая погода. Среднесуточная температура воздуха составит +17…+24.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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