Готовим зонты: тюменцам обещают на этой неделе ливневые дожди

Во вторник, 18 июля, синоптики прогнозируют ливневые дожди, ночью термометры покажут +17…+20, в дневные часы +20…+22. Ветер будет дуть со скоростью 2,8-3,9 м/с. Среда и четверг пройдут при переменной облачности и без осадков. Температура воздуха в эти дни составит +16…+21 в темное время суток и +23…+24 днем, скорость ветра 1,8-3,5 метров в секунду.