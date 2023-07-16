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В Тюмени пропал боец ЧВК «Вагнер» из Ставрополя. Он проходил обучение на Андреевском

16 июля 2023, 11:17
Фото: 1MI
Семья из Ставропольского края уже полтора месяца ищет пропавшего сына. 25-летний Андрей Токмачков записался три месяца ряды добровольцев ЧВК «Вагнер» и уехал на обучение в Тюмень.
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Тюмень

Однако полтора месяца назад часть, к которой он был прикреплен, расформировали. С 8 июня от бойца нет сообщений. Находится ли он в зоне боевых действий неизвестно.

«Он проходил обучение на военно-танковом полигоне озера Андреевское, затем там работал инструктором. Первое время звонил регулярно. С 8 июня его телефон отключен, в социальных сетях Дениса тоже нет», — рассказал «Нашему Городу» отец Андрея Денис Анатольевич.

По его словам, вместе с супругой они пытались выяснить — куда был отправлен сын, но безуспешно. Информации об Андрее нет.

«Связывались с куратором — направляли запрос. Но нам только ответили то, что военная часть расформирована», — отметил Денис Анатольевич.

Мужчина попросил всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Андрея Токмачкова, звонить по телефону 8 988 096 47 08.

«Я готов поехать и забрать его из любой точки страны», — отметил отец пропавшего бойца.

Ранее «Наш Город» писал, что в России после военного мятежа в Ростове-на-Дону начали закрываться центры по набору бойцов ЧВК «Вагнер». В настоящее время вагнеровцы базируются на территории Белоруси. В ночь с пятницы на субботу, с 14 на 15 июля, колонна ЧВК «Вагнер» из 60 автомобилей въехала в Беларусь, сообщили в социальных сетях. В ее состав вошли несколько видов боевых машины, фуры и автобусы.

В Тюмени штаб ЧВК «Вагнер» приостановил свою работу в начале июля.

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