В Тюмени пропал боец ЧВК «Вагнер» из Ставрополя. Он проходил обучение на Андреевском

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Однако полтора месяца назад часть, к которой он был прикреплен, расформировали. С 8 июня от бойца нет сообщений. Находится ли он в зоне боевых действий неизвестно.
«Он проходил обучение на военно-танковом полигоне озера Андреевское, затем там работал инструктором. Первое время звонил регулярно. С 8 июня его телефон отключен, в социальных сетях Дениса тоже нет», — рассказал «Нашему Городу» отец Андрея Денис Анатольевич.
По его словам, вместе с супругой они пытались выяснить — куда был отправлен сын, но безуспешно. Информации об Андрее нет.
«Связывались с куратором — направляли запрос. Но нам только ответили то, что военная часть расформирована», — отметил Денис Анатольевич.
Мужчина попросил всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Андрея Токмачкова, звонить по телефону 8 988 096 47 08.
«Я готов поехать и забрать его из любой точки страны», — отметил отец пропавшего бойца.
Ранее «Наш Город» писал, что в России после военного мятежа в Ростове-на-Дону начали закрываться центры по набору бойцов ЧВК «Вагнер». В настоящее время вагнеровцы базируются на территории Белоруси. В ночь с пятницы на субботу, с 14 на 15 июля, колонна ЧВК «Вагнер» из 60 автомобилей въехала в Беларусь, сообщили в социальных сетях. В ее состав вошли несколько видов боевых машины, фуры и автобусы.
В Тюмени штаб ЧВК «Вагнер» приостановил свою работу в начале июля.