В Тюмени пропал боец ЧВК «Вагнер» из Ставрополя. Он проходил обучение на Андреевском

Ранее «Наш Город» писал, что в России после военного мятежа в Ростове-на-Дону начали закрываться центры по набору бойцов ЧВК «Вагнер». В настоящее время вагнеровцы базируются на территории Белоруси. В ночь с пятницы на субботу, с 14 на 15 июля, колонна ЧВК «Вагнер» из 60 автомобилей въехала в Беларусь, сообщили в социальных сетях. В ее состав вошли несколько видов боевых машины, фуры и автобусы.