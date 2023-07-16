nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Изображение материала

Синоптики рассказали, вернется ли в Тюмень 40-градусная жара

16 июля 2023, 11:49
Фото: 1MI
В Тюмени предстоящая неделя ожидается дождливой и теплой. По прогнозам метеорологов, в понедельник температура воздуха составит +23…+28.
Сюжет
Тюмень

Ночью возможен туман, в течение дня — кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 16 метров в секунду. В вторник, 18 июля, ночью термометры покажут +12…+17, днем до +28…+30. В этот день также вероятны осадки в виде кратковременных дождей, грозы. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 18 м/с.

В среду, 19 июля, ожидаются умеренные дожди, грозы. В ночные часы температура воздуха составит +15…+20, к полудню воздух прогреется до +23.+28. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, при грозе до 18 м/с.

В четверг немного похолодает — максимальная температура воздуха в этот день составит +17…+24. Осадки не прекратятся. В пятницу и субботу, 21 и 22 июля, ожидается малооблачная погода и температура воздуха +17…+27.

Дождливая погода, по прогнозам метеорологов, сохранится в Тюмени до конца июля. 40-градусной жары в ближайшие две недели не ожидается, но +29…+30 в отдельные дни термометры покажут.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Тюмени было побито три температурных рекорда. Вторник, 11 июля, стал самым жарким за последние 30 лет. В этот день воздух прогрелся до +38.

Читайте также:
В Тюмени пропал боец ЧВК «Вагнер» из Ставрополя. Он проходил обучение на АндреевскомВ зоне СВО погиб прапорщик из Сладковского районаВ Тюмени прекращены поиски пропавшего 11-летнего подростка
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюменская область
Подпишитесь
Последствия непогоды в Тюмени: выбитые стекла, обвал моста, потоп в квартирах
14 июля, 08:44
Топ самых дешевых квартир в аренду в Тюмени
14 июля, 10:54
В Тюмени шубы подорожали почти в два раза
14 июля, 07:14
Многодетный отец из Тобольска обманул родных и уехал на СВО
14 июля, 04:19
«Выела все»: в южных районах Тюменской области нашествие саранчи
14 июля, 06:49
«Все нужное — рядом»: в Тюмени строится жилой комплекс с полной инфраструктурой
14 июля, 11:26