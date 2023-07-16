Синоптики рассказали, вернется ли в Тюмень 40-градусная жара

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Ночью возможен туман, в течение дня — кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 16 метров в секунду. В вторник, 18 июля, ночью термометры покажут +12…+17, днем до +28…+30. В этот день также вероятны осадки в виде кратковременных дождей, грозы. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 18 м/с.
В среду, 19 июля, ожидаются умеренные дожди, грозы. В ночные часы температура воздуха составит +15…+20, к полудню воздух прогреется до +23.+28. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, при грозе до 18 м/с.
В четверг немного похолодает — максимальная температура воздуха в этот день составит +17…+24. Осадки не прекратятся. В пятницу и субботу, 21 и 22 июля, ожидается малооблачная погода и температура воздуха +17…+27.
Дождливая погода, по прогнозам метеорологов, сохранится в Тюмени до конца июля. 40-градусной жары в ближайшие две недели не ожидается, но +29…+30 в отдельные дни термометры покажут.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Тюмени было побито три температурных рекорда. Вторник, 11 июля, стал самым жарким за последние 30 лет. В этот день воздух прогрелся до +38.