В Тюмени стартует пятый этап опрессовок: у кого отключат воду?

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:56
Горячую воду на 11 дней отключат у жителей домов по улицам Мельникайте, Валерии Гнаровской, 30 лет Победы, Николая Федорова, Широтной, Демьяна бедного, Николая Чаплина, Широтной, Депутатской, Самарцева, Трактовой, Червишевский тракт, Гастелло, Ставропольской, Федюнинского, Тимирязева, Пархоменко, Московский тракт, Карла Маркса и т. д.
Ранее, с 3 по 14 июля, горячее водоснабжение отсутствовало в строениях по улицам Республики, Гилевская роща, Пермякова, 50 лет Октября, Рижской, Энергетиков, Тексильной, Воровского, Котовского, Одесской, Севастопольской, Герцена, 8 марта и т. д.
Всего этим летом будет проведено семь этапов опрессовочных работ. Шестой этап опрессовок в Тюмени состоится с 31 июля по 13 августа, седьмой — с 14 по 27 августа.