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Из-за сноса крупных объектов в Тюмени растут цены на коммерческую недвижимость

17 июля 2023, 03:54
Фото: 1MI

Из-за сноса крупных объектов в Тюмени дорожает коммерческая недвижимость

В Тюмени дорожает коммерческая недвижимость из-за повышенного спроса на торговые помещения, расположенные либо на первых этажах зданий, либо в отдельно стоящих строениях.
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Тюмень

Также на увеличение цен оказывает влияние и увеличение стоимости жилья в новостройках — стоимость квартир в новых домах существенно превышает стоимость квартир на вторичном рынке.

По словам экспертов, еще один фактор — закрытие или трансформация крупных объектов, площади которых арендовали множество бизнесменов.

В частности, был выкуплен под строительство многоэтажных жилых домов крупный комплекс — завод Медоборудования, что повлекло активный всплеск спроса бывшими пользователями площадей на производственные и складские помещения. Аналогичная ситуация возникла и в отношении рынка «На Минской».

Самыми популярными объектами коммерческой недвижимости являются помещения, расположенные на первой линии, в районах с плотной застройкой и высокой покупательской способностью.

Специалисты отмечают, что спрогнозировать точное ценообразование на следующий год в связи с многими внешними факторами не представляется возможным. Но ждать снижения цен на коммерческую недвижимость не стоит, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года стоимость жилья на вторичном рынке увеличилась более чем на 3%. Средняя цена квартиры сегодня составляет порядка 5,7 миллионов рублей.

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