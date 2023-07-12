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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Исследование: Перед сном лучше читать приключения, сказки и романтику

12 июля 2023, 11:15
Перед сном рекомендуется использовать бумажные книги или специальные устройства для чтения, которые имитируют лист бумаги, чтобы избежать негативного влияния экранов смартфонов и планшетов, поскольку они могут вызвать бессонницу.

Лучше выбрать легкие и приятные произведения, такие как приключения, сказки и романтические рассказы, не требующие серьезной мыслительной активности. Таким образом, вы создадите условия для отдыха вашего мозга ночью, не перегружая его, пишет NEWS.ru.

Чтение книг на ночь полезно для психического и физического здоровья, так как стимулирует творческую активность и помогает заснуть. Информация из книги замещает стрессы, разговоры, тревожные события и новости дня в кратковременной памяти, что снижает вероятность ночных кошмаров и плохих сновидений, а также способствует хорошему настроению утром после пробуждения. Еще один полезный совет — читайте книги по главам, чтобы не заменить сном.

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