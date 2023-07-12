Исследование: Перед сном лучше читать приключения, сказки и романтику

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Лучше выбрать легкие и приятные произведения, такие как приключения, сказки и романтические рассказы, не требующие серьезной мыслительной активности. Таким образом, вы создадите условия для отдыха вашего мозга ночью, не перегружая его, пишет NEWS.ru.
Чтение книг на ночь полезно для психического и физического здоровья, так как стимулирует творческую активность и помогает заснуть. Информация из книги замещает стрессы, разговоры, тревожные события и новости дня в кратковременной памяти, что снижает вероятность ночных кошмаров и плохих сновидений, а также способствует хорошему настроению утром после пробуждения. Еще один полезный совет — читайте книги по главам, чтобы не заменить сном.