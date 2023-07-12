Исследование: Перед сном лучше читать приключения, сказки и романтику

Чтение книг на ночь полезно для психического и физического здоровья, так как стимулирует творческую активность и помогает заснуть. Информация из книги замещает стрессы, разговоры, тревожные события и новости дня в кратковременной памяти, что снижает вероятность ночных кошмаров и плохих сновидений, а также способствует хорошему настроению утром после пробуждения. Еще один полезный совет — читайте книги по главам, чтобы не заменить сном.