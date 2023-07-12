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Губернатор пожалуется Шойгу на издевательства над югорскими бойцами СВО

12 июля 2023, 05:35
Фото: 1MI
Губернатор ХМАО Комарова пожалуется Шойгу на издевательства над югорскими бойцами СВО

Губернатор ХМАО Комарова пожалуется Шойгу на издевательства над югорскими бойцами СВО

Командир полка 1307 запугивает мобилизованных бойцов.
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ХМАО

На действия этого командира жалобы поступали и ранее, однако мужчина сохранил должность и продолжит жестоко обращаться со мобилизованными, об этом сообщает Muksun.fm. С редакцией издания связалась сестра одного из мобилизованных, которая рассказала, что после былых жалоб ситуация только усугубилась — командир бьет служащих и издевается над ними. А недавно мобилизованных вовсе отправили без защиты на первую линию.

На личный контроль проблему взяла губернатор ХМАО Наталья Комарова, которой ранее сообщали, что этого командира сменили. Комарова связалась с военной прокуратурой по поводу вопросов к действиям командира, носящего позывной «Гюрза», он же «Сириец».

Сейчас в зону СВО отправился руководитель Гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов, который на месте должен разобраться в ситуации. Если подтвердится, что проблема не решилась, губернатор намеревается обратиться к министру обороны.

Проверку после обращений проводит и военная прокуратура, прибывшая на место.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что мать погибшего срочника из Тюменской области обвинили в дискредитации ВС. Протокол о «дискредитации армии» на Аллу Фатхелисламову был составлен после выхода интервью на видеохостинге YouTube. Донос на нее написала некая Анна Васильевна Коробкова.

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