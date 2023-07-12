Губернатор пожалуется Шойгу на издевательства над югорскими бойцами СВО

На действия этого командира жалобы поступали и ранее, однако мужчина сохранил должность и продолжит жестоко обращаться со мобилизованными, об этом сообщает Muksun.fm. С редакцией издания связалась сестра одного из мобилизованных, которая рассказала, что после былых жалоб ситуация только усугубилась — командир бьет служащих и издевается над ними. А недавно мобилизованных вовсе отправили без защиты на первую линию.