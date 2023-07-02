Мобилизованного тюменца отправили в тюрьму за попытку убить сослуживца

Один из бойцов, Логинов, высказал Чегодарю претензии в части грубого общения им с сослуживцем и потребовал от него извиниться. На что последний ответил отказом, восприняв это как необоснованное нравоучение. В связи с этим у него сформировалось чувство недовольства, а также личной неприязни, а поэтому он решил лишить Логинова жизни.