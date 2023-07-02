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Мобилизованного тюменца отправили в тюрьму за попытку убить сослуживца

2 июля 2023, 04:09

Мобилизованного тюменца отправили на 6 лет в тюрьму за попытку убить сослуживца

Мобилизованного из Тюменской области отправили на 6 лет в тюрьму за попутку убить сослуживца топором. Такое решение вынес Воронежский гарнизонный суд.
Сюжет
Тюмень

Как следует из материалов суда, ЧП произошло 31 января этого года. Призванный на военную службу в рамках частичной мобилизации Чегодарь вместе со своими сослуживцами в тот день находился в служебной командировке. Первый употреблял алкоголь.

Один из бойцов, Логинов, высказал Чегодарю претензии в части грубого общения им с сослуживцем и потребовал от него извиниться. На что последний ответил отказом, восприняв это как необоснованное нравоучение. В связи с этим у него сформировалось чувство недовольства, а также личной неприязни, а поэтому он решил лишить Логинова жизни.

Для осуществления задуманного тюменец взял из бытовой комнаты топор, убыл в спальное расположение и лёг на своё место. А спустя время направился осуществлять свой план.

«Обнаружив в коридоре, сидящего за столом, спиной к нему Логинова и желая убить его, Чегодарь подошел к нему, осуществил замах топором и нанёс один удар обухом топора в область головы, при этом удар пришёлся не в полную силу по независящим от него обстоятельствам, в связи с предпринятой потерпевшим попыткой блокирования удара своей рукой. Затем он, перевернув топор, осуществил замах для нанесения Логинову второго удара лезвием топора, однако его действия пресёк находившийся вблизи военнослужащий, который схватил правую руку Чегодаря, предотвратив нанесение удара, после чего в ходе борьбы отобрал у последнего топор», — сообщается в документах суда.

В результате Логинов получил телесные повреждения в виде раны в правой теменной области и сотрясения головного мозга.

Суд отправил Чегодаря на шесть лет в исправительную колонию строгого режима.

Ранее «Наш Город» писал, что двух мобилизованных отправили на 4,5 года в тюрьму за избиение жителя Тюмени.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#СВО#Покушение на убийство#Тюмень#Суд#Тюменская область
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