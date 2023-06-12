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Моор продемонстрировал свои отношения с губернатором ХМАО на публике. Видео

12 июня 2023, 16:19
Фото: 1MI

Губернаторы Тюменской области и ХМАО станцевали вальс в День России

Глава нашего региона Александр Моор и губернатор Югры Наталья Комарова вальсировали в День России под песню «Россия — это мы» в Ханты-Мансийске.

Таким способом оба губернатора продемонстрировали, что между двумя регионами нет никаких противоречий и установлены абсолютно дружеские отношения.

Соответствующее видео разместили в telegram-канале информцентра правительства Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня Александр Моор поздравил тюменцев с Днём России. Кроме того, он принял участие в мероприятиях: продемонстрировал свои навыки владения шашкой и даже получил предсказания на будущее. Оказывается, оно будет счастливым.

Видео: 1MI
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#Елена Чебоксарова#Александр Моор#Губернаторы#ХМАО#ХМАО - Югра#День России#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Видео
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