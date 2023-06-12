Моор продемонстрировал свои отношения с губернатором ХМАО на публике. Видео

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня Александр Моор поздравил тюменцев с Днём России. Кроме того, он принял участие в мероприятиях: продемонстрировал свои навыки владения шашкой и даже получил предсказания на будущее. Оказывается, оно будет счастливым.