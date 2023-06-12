Моор продемонстрировал свои отношения с губернатором ХМАО на публике. Видео

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Таким способом оба губернатора продемонстрировали, что между двумя регионами нет никаких противоречий и установлены абсолютно дружеские отношения.
Соответствующее видео разместили в telegram-канале информцентра правительства Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня Александр Моор поздравил тюменцев с Днём России. Кроме того, он принял участие в мероприятиях: продемонстрировал свои навыки владения шашкой и даже получил предсказания на будущее. Оказывается, оно будет счастливым.