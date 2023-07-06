Мать погибшего срочника из Тюменской области обвинили в дискредитации ВС. Итоги дела

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Published Сегодня, 03:48
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«Дело закрыли в связи отсутствием состава дискредитации. Уже подписаны все необходимые бумаги», — рассказала женщина «Нашему Городу».
Протокол о «дискредитации армии» на Аллу Фатхелисламову был составлен после выхода интервью на видеохостинге YouTube. Донос на нее написала некая Анна Васильевна Коробкова.
Тогда Алла предположила, что донос на нее был составлен из-за одной фразы: «когда началась в****».
Сын Аллы Фатхелисламовой, 19-летний Афанасий (уроженец Ялуторовска), погиб в конце 2022 года в Белгородской области. Сама Алла проживает в настоящее время в республике Башкортостан.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в курганском городе Куртамыш прошли похороны мобилизованного тюменца, 33-летнего Петра Добрыдина, погибшего в зоне специальной военной операции. До частичной мобилизации мужчина работал газорезчиком в заготовительном цеху АО «СТАЛЬМОСТ».