nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:48

Published Сегодня, 03:48

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

Изображение материала

Мать погибшего срочника из Тюменской области обвинили в дискредитации ВС. Итоги дела

6 июля 2023, 03:48
Фото: 1MI

С матери погибшего срочника из Тюменской областисняли обвинения в дискредитации ВС РФ

Дело по дискредитации, заведенное в июне этого года на мать погибшего срочника из Тюменской области, закрыто.
Сюжет
Тюмень
«Дело закрыли в связи отсутствием состава дискредитации. Уже подписаны все необходимые бумаги», — рассказала женщина «Нашему Городу».

Протокол о «дискредитации армии» на Аллу Фатхелисламову был составлен после выхода интервью на видеохостинге YouTube. Донос на нее написала некая Анна Васильевна Коробкова.

Тогда Алла предположила, что донос на нее был составлен из-за одной фразы: «когда началась в****».

Сын Аллы Фатхелисламовой, 19-летний Афанасий (уроженец Ялуторовска), погиб в конце 2022 года в Белгородской области. Сама Алла проживает в настоящее время в республике Башкортостан.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в курганском городе Куртамыш прошли похороны мобилизованного тюменца, 33-летнего Петра Добрыдина, погибшего в зоне специальной военной операции. До частичной мобилизации мужчина работал газорезчиком в заготовительном цеху АО «СТАЛЬМОСТ».

В Тюменской области мать погибшего срочника обвинили в дискредитации ВС РФ
Узнать подробнее
Читайте также:
Штаб ЧВК «Вагнер» приостановил работу в ТюмениМобилизованного тюменца отправили в тюрьму за попытку убить сослуживцаВ зоне СВО погиб 24-летний футболист из Тюменской области
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#СВО#Дискредитация ВС РФ#Уголовное дело#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Это потрясающе!»: тюменцы делятся в соцсетях фото мистического Кровавого Суперлуния
Вчера, 07:20
«Ради показухи»: жители дома по Карла Маркса в Тюмени объявили войну УК
Вчера, 06:33
Из Тюмени запускают прямые авиарейсы в Грузию
Вчера, 12:18
Скоро тюменцам будет плохо: метеорологи предупреждают о сильной магнитной буре
Вчера, 08:00
Горят машины, люди падают в обморок. Как тюменцы переживают жару
Вчера, 10:15
«Покойся с миром, Петруха!»: в зоне СВО погиб мобилизованный газорезчик из Тюмени
Вчера, 12:21