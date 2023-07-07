Главы «тюменской матрешки» застраховали регионы от потрясений

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году в единый день голосования, 10 сентября, пройдут выборы губернатора Тюменской области. В избирательную комиссию документы на участие в выборах главы региона области подали кандидат от партии КПРФ Иван Левченко и кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Владимир Пискайкин, действующий губернатор Александр Моор.