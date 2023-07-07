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Главы «тюменской матрешки» застраховали регионы от потрясений

7 июля 2023, 06:34
Фото: 1MI
Губернаторы регионов «тюменской матрешки» оформили страхование политической конструкции регионов от любых потрясений на дюжину лет вперед.
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Тюмень

Главы Югры, Ямала и Тюменской области продлили договор о сотрудничестве до 2035 года. Ранее контракт продлевали каждые пять лет. По мнению источников в политтусовке, таким образом губернаторы выражают желание сохранить статус-кво всех трех субъектов в случае смены руководства регионов.

«Моор и Артюхов рассчитывают переизбраться в этом году, а у Комаровой полномочия истекают в 2025-м. Губернаторы подстраховались на случай, если в Югре после ее ухода появится губернатор, который захочет выйти из многосоставного региона. Кроме того, когда закончатся полномочия остальных губернаторов, могут снова начаться разговоры о слиянии северных округов с тюменским югом. Действие договора до 2035 года станет основным аргументом против этого и гарантирует независимость ХМАО и ЯНАО. Механизм, работающий многие годы, нет смысла разрушать, хотя тенденция к укрупнению регионов, безусловно, существует», — сообщил источник Ура.ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году в единый день голосования, 10 сентября, пройдут выборы губернатора Тюменской области. В избирательную комиссию документы на участие в выборах главы региона области подали кандидат от партии КПРФ Иван Левченко и кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Владимир Пискайкин, действующий губернатор Александр Моор.

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