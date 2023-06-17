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Ямал, Югра и Тюменская область договорились о сотрудничестве

17 июня 2023, 08:24
Фото: 1MI

Правительства Ямала, Тюменской области и ХМАО пролонгировали программу «Сотрудничеств

Губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала подписали трехсторонний договор на полях ПМЭФ-2023. Соглашение между автономными округами и Тюменской областью будет действовать до 2035 года.
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Тюмень
«Мы твердо убеждены в том, что действующая система взаимоотношений между нашими регионами, созданная в далеком 2004 году, должна быть сохранена. Она выдержала проверку временем и доказала свою эффективность. Главное — эта система, основанная на взаимном уважении и согласии, работает в интересах всех тюменцев, югорчан и ямальцев», — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем тг-канале.

По его словам, перед Тюменской областью, Югрой и Ямалом стоит большое количество важных задач по дальнейшему развитию отрасли экономики, социальной сферы. Поэтому настолько важна совместная работа в данных направлениях.

Программа «Сотрудничество» действует между Тюменской областью, ЯНАО и ХМАО с 2004 года. Основоположниками договора стали губернаторы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Собянин, Александр Филиппенко и Юрий Неелов.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский депутат Владимир Пискайкин предложил создать новый субъект Российской Федерации — Юг Тюменской области. Такое предложение он опубликовал с воем тг-канале накануне.

В Тюменской области может появиться новый субъект России
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Программа Сотрудничество#Соглашение#Тюмень#Тюменская область
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