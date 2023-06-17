Ямал, Югра и Тюменская область договорились о сотрудничестве

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
«Мы твердо убеждены в том, что действующая система взаимоотношений между нашими регионами, созданная в далеком 2004 году, должна быть сохранена. Она выдержала проверку временем и доказала свою эффективность. Главное — эта система, основанная на взаимном уважении и согласии, работает в интересах всех тюменцев, югорчан и ямальцев», — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем тг-канале.
По его словам, перед Тюменской областью, Югрой и Ямалом стоит большое количество важных задач по дальнейшему развитию отрасли экономики, социальной сферы. Поэтому настолько важна совместная работа в данных направлениях.
Программа «Сотрудничество» действует между Тюменской областью, ЯНАО и ХМАО с 2004 года. Основоположниками договора стали губернаторы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Собянин, Александр Филиппенко и Юрий Неелов.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский депутат Владимир Пискайкин предложил создать новый субъект Российской Федерации — Юг Тюменской области. Такое предложение он опубликовал с воем тг-канале накануне.