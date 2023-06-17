Ямал, Югра и Тюменская область договорились о сотрудничестве

Правительства Ямала, Тюменской области и ХМАО пролонгировали программу «Сотрудничеств

Губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала подписали трехсторонний договор на полях ПМЭФ-2023. Соглашение между автономными округами и Тюменской областью будет действовать до 2035 года.

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